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Иосуб: «Товары из списка могут исчезнуть, а остальные – дорожать еще быстрее»

24.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Надо ли закупать впрок макароны и туалетную бумагу?

Иосуб: «Товары из списка могут исчезнуть, а остальные – дорожать еще быстрее»

Постановлением правительства в феврале запрещено, а после ограничено (не более, чем на 02%) повышение цен на социально значимые товары. В списке 62 товара и 50 медпрепаратов.

Напомним, что недавно на ряд товаров были повышены ставки НДС, в связи с чем они серьезно подорожали в феврале.

Иосуб: «Товары из списка могут исчезнуть, а остальные – дорожать еще быстрее»

Фото belbiz.by

— Это попытка замедлить рост цен, прежде всего на социально значимые товары, — отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. — Но, если раньше просто доводился план по сдерживанию инфляции, то сейчас, по-моему, впервые за все время есть отдельный план по инфляции — не выше 5%, и отдельно по росту цен на социально значимые товары — не выше 4,9%.

Эксперт отмечает, что это не первый случай попытки административного сдерживания цен.

— Сейчас уже начался рост цен на те товары, которые попали под рост НДС, среди них лекарства, детские товары и другое. Вот, собственно говоря, вернулись к старым забытым административным методам сдерживания цен.

Похожая ситуация была ровно год назад, когда на волне начавшейся пандемии стали дорожать маски, санитайзеры, лимоны, имбирь, чеснок. Тогда в конце марта ввели подобное постановление, согласно которому цены можно было поднимать не более, чем на 0,5% в месяц. Уже к середине апреля это решение пришлось отменить.

Как долго намерены следовать очередному постановлению, никто не знает. В прошлом правительстве при отмене все-таки возобладала экономическая логика. Собирается ли руководствоваться экономической логикой нынешнее правительство, неизвестно, — говорит аналитик.  

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Нововведение, по его прогнозам, может привести к двум последствиям:

— Это может быть пропадание с полок товаров, которые попали в список, и более быстрое удорожание тех товаров, которые в этот список не попали. Импортеры, поставщики, торговля будут стараться компенсировать выпадающие доходы за счет остальных товаров.

Будет очень смешно, если отдельно удастся выполнить план по социально-значимым товарам, и при этом общая инфляция, которая включает остальные товары, будет значительно выше, чем была бы без подобных постановлений.

 
 
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