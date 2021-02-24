День четвертый. Суд над журналисткой TUT.BY и врачом БСМП: Похоже, допрос свидетелей завершен

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24 февраля продолжается суд над Катериной Борисевич и Артемом Сорокиным. Их, напомним, обвиняют в разглашении врачебной тайны, которая состояла в том, что в момент поступления в больницу Роман Бондаренко был трезв, пишет TUT.BY .

Это, по мнению Генеральной прокуратуры, повлекло тяжкие последствия, хотя семья Романа никаких претензий не предъявляла. Дело журналистки и врача рассматривают за закрытыми дверями, адвокаты и свидетели связаны подпиской о неразглашении .





Артем Сорокин и Катерина Борисевич. Фото: TUT.BY

Катерину Борисевич и Артема Сорокина обвиняют по части 3 статьи 178 — «Разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия». Максимальное наказание, которое им может грозить по этой статье, — три года лишения свободы, минимальное — шесть месяцев колонии.

Дело журналистки и врача рассматривает суд Московского района Минска в здании Дома правосудия на улице Семашко.

Четвертое заседание назначено на 14.15 24 февраля. За десять минут до начала заседания Катерину и Артема завели в зал. Сегодня в коридоре свидетелей нет. Вероятнее всего, их допрос закончен. После этого в процессе должны допросить обвиняемых, изучить письменные материалы дела, затем стороны выступят в прениях, суд удалится в совещательную комнату для принятия решения. Затем будет озвучен приговор.