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БФСС рассказал, почему МОК может запретить белорусским спортсменам выступать под госфлагом
Источник материала: Tut.by
Ресурс Inside the Games сообщил, что 24 февраля на заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) будет рассматриваться и белорусский вопрос. Из-за репрессий в отношении многих спортсменов НОК Беларуси грозят санкции вплоть до выступления под нейтральным флагом. Исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности (БФСС) Александр Опейкин рассказал SPORT.TUT.BY о том, что накануне они предоставили в МОК свежие примеры дискриминации в отношении белорусских спортсменов.
— Мы добавили новые кейсы. В частности, случаи Александры Романовской и Николая Козеко, которые мы не отправляли к декабрьскому заседанию исполкома МОКа. Но сейчас Александра уже официально
Прислали в МОК и дела из белорусского футбола, которые также направлены в ФИФА и УЕФА. Там есть случаи Шкурина, Драгуна, НФК «Крумкачы», игроков сборной по пляжному футболу, журналиста Александра Ивулина и еще несколько эпизодов.
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Также мы обрисовали картину в целом, из которой видно, что подвергнутые репрессиям спортсмены не восстановлены (за исключением Борисевич и Мазуренок).
Сразу скажу, что прогнозировать решение МОКа крайне сложно. Все на усмотрение комитета. Но соблюдение прав спортсменов и отсутствие дискриминации сейчас для них очень важный тренд, — сказал Опейкин.
Напомним, сайт Inside The Games
Заседание исполкома МОК пройдет 24 февраля в 14−18 часов по минскому времени. Ожидается, что пресс-конференция главы МОК Томаса Баха состоится в 19.30.
Ранее, в декабре 2020-го, МОК уже
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Исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности (БФСС) Александр Опейкин рассказал, что в Международный олимпийский комитет (МОК)...
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