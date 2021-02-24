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Савин: Драгуна отстранили от сборной и запугали настолько, что он мне лично говорил: «Жень, я боюсь»
Источник материала: Tut.by
Популярный российский футбольный блогер Евгений Савин (КраСава)
— Там просто издевались над людьми. Я не представляю, почему и за что над своим народом можно так издеваться. Это жестко. Просто всем демонстративно показывали, что если хотите перемен или против режима, то вот, получайте. Без разницы — дети это или взрослые. Ходили на митинги, не ходили на митинги. Спортсмен ты или не спортсмен. Если ты не согласен, то ты не будешь играть или тебе объяснят, что лучше быть со всем согласным.
Если говорим про футбольные репрессии, то это история Ильи Шкурина и как его хотели наказать, отправив в армию. Безусловно, Драгун, который выставил пост в инстаграм (
И за это его отстранили от сборной на самый важный матч, запугали настолько, что он мне лично говорил: «Жень, я боюсь». И мне после этого еще рассказывают, что спорт вне политики. В Беларуси спорт точно в политике. Это доказала отмена ЧМ по хоккею. И, наверное, какие-то санкции должны быть применены к федерации футбола, потому что то, что там происходит, это безумие, — сказал Савин.
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Савин: Драгуна отстранили от сборной и запугали настолько, что он мне лично говорил: «Жень, я боюсь»
Популярный российский футбольный блогер Евгений Савин рассказывает о своем выпуске про Беларусь.
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