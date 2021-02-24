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Под Витебском мужчина перебегал дорогу, его сбил грузовик: машина в кювете, пешеход - в больнице
Источник материала: Tut.by
ДТП произошло днем 23 февраля на 23-м километре дороги Витебск — Орша,
62-летний мужчина перебегал дорогу не по переходу. Его сбил грузовик, за рулем которого был 25-летний водитель.
Пешеход с травмами госпитализирован в больницу.
Грузовик оказался в кювете и опрокинулся.
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ДТП произошло днем 23 февраля на 23-м километре дороги Витебск - Орша.
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