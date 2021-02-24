Источник материала: Хартия'97

Экономист: Хотели цены ограничить, а на самом деле только стимулировали их рост 24.02.2021, 15:17

Лев Марголин

Чего ожидать белорусам в связи с «заморозкой» цен на продукты и лекарства?

Сегодня правительство ввело существенные ограничения по росту цен , в ограничительном списке — 62 позиции по потребительским товарам и 50 лекарств. Так, до конца февраля производителям, поставщикам и торговле запретили поднимать цены, а с 1 марта — не больше, чем на 0,2% в месяц. Похожее решение вводили в 2020 году, но оно провалилось и решение быстро отменили.

Чего ожидать белорусам в связи с новыми ограничениями? Экономист Лев Марголин прокомментировал ситуацию для Charter97.org:

– Примерно того же, что и в 20-ом году – отменят его рано или поздно, потому что директивное ограничение роста цен, которое не учитывает экономическую ситуацию, может привести только к одному – исчезновению товаров с полок. Ни один продавец, будь это частное предприятие, будь это государственное, не будет продавать товары себе в убыток. Когда государство вводит дополнительный НДС или увеличивает его, оно не задумывается, что это увеличит рост цен на товары. А когда рост цен происходит, то власти пытаются его ограничить директивными методами.

Премьер-министр Головченко и люди в исполнительной власти очень далеки от экономики, от понимании ее законов, они, как в армии считают, что можно скомандовать цены «стой, раз, два» и цены сразу остановятся. На самом деле это так не работает.

– Во многих случаях вслед за административным регулированием цен приходит дефицит товаров, а затем цены подскакивают еще сильнее. Можно ли сказать, что такими решениями режим создает большие экономические проблемы для населения?

– Безусловно, потому что исчезновение товаров — это одна сторона медали. В действительности еще бывает так, что розничные сети пользуются возможностью продавать новые наименования товаров, на которые цены еще не были установлены.

Соответственно, есть возможность «взвинтить» цены, есть возможность обойти этот механизм и, естественно, им пользуются. Получается с точностью до наоборот: хотели цены ограничить, а на самом деле только стимулировали их дополнительный рост.

– Надо ли белорусам готовится к кризису, как во времена 2011 года, когда мы наблюдали пустые полки в магазинах, обесценивание рубля и масштабную инфляцию?

– Что касается 2011 года, то пока предпосылок к такому нет, потому что для этого нужно, чтобы национальный банк начал безудержно печатать деньги, как говорят, «бешеным принтером».

В результате такого происходит резкий скачек спроса на валюту, следом идут ограничения на продажу валюты или какие-то двойные курсы. И когда у людей нет возможности использовать валюту как средство накопления, люди бросаются за товарами длительного пользования, которые собирались покупать или не собирались покупать, но их можно поставить дома и потом при необходимости продать по новым ценам.

Пока этого не происходит. Я думаю, что пока председателем Национального банка является Павел Каллаур этого, наверное, не произойдет, но следить за этим надо, потому что стремление резко увеличить директивное кредитование наших государственных монополий очень высок и стремиться к постоянному росту. Не исключено, что в один прекрасный момент Национальный банк не устоит перед этим давлением и станок будет включен.

– Если рассматривать решение о регулировании цен как симптом, то какой диагноз можно поставить белорусской экономике? Что ее ждет без внешней кредитной подпитки?

– Диагноз белорусской экономики был поставлен еще в августе прошлого года, потому что экономика – это постоянные инвестиции. Экономика без инвестиций – это все равно, что современный автомобиль марки «Мерседес» без бензина. Экономика без инвестиций не может развиваться и даже сохраняться.

В августе прошлого года по инвестиционному климату нанесен сокрушительный удар. Соответственно экономика, в зависимости от дальнейших действий правительства, будет либо стагнировать, либо сокращаться, либо это будет даже обвал. Все зависит от действий Национального банка. Если печатный станок не будет включаться, то мы будем видеть постепенное снижение экономики — то, что называется рецессией.

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