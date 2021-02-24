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Медики назвали фрукт, который снижает вес и нормализует уровень сахара в крови

24.02.2021 15:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Медики назвали фрукт, который снижает вес и нормализует уровень сахара в крови

  • 24.02.2021, 15:13
  • 2,140
Медики назвали фрукт, который снижает вес и нормализует уровень сахара в крови

Кроме того, он укрепляет иммунитет и улучшает пищеварение.

Одним из самых популярных натуральных лакомств является груша. Она помогает бороться с запорами, способствует снижению веса и регулирует уровень сахара в крови. В грушах содержится большое количество клетчатки, витаминов, минералов и антиоксидантов. Кому полезно употреблять груши, пишет cursorinfo.co.il.

Уровень сахара в крови. Груша прекрасно подходит тем людям, у которых есть резистентность к инсулину или диабет. Она имеет низкий гликемический индекс и богата клетчаткой, которая помогает очень медленно повышать уровень сахара в крови.

Улучшает пищеварение. Употребление груш вместе с кожурой помогает регулировать работу желудочно-кишечного тракта, снимает запоры. Исследования показывают, что груша может даже снизить риск возникновения рака желудка, так как в ней много клетчатки, волокон, антиоксидантов, витаминов А и С, флавоноидов. Груша способствует выделению желудочного сока и легко усваивается, ее рекомендуют для восстановления после пищевого отравления.

Укрепляет иммунитет. Большое количество витаминов в груше помогает снять воспаление и повысить защитные силы организма. Она способствует выработке лейкоцитов, которые защищают организм и снижают риск заражения вирусными инфекциями.

Нормализует работу сердца. В грушах есть пектин, который помогает снизить уровень «плохого» холестерина и снизить риск возникновения жировых бляшек в артериях. Она богата калием и помогает регулировать артериальное давление, обладает сосудорасширяющим эффектом и снижает риск развития сердечных приступов и инсультов.

Укрепляет кости и улучшает кожу. В грушах содержится магний, марганец, фосфор, кальций и медь, которые насыщают организм необходимым количеством минералов для укрепления костей и препятствуют возникновению морщин.

Помогает похудеть. В груше мало калорий, но много клетчатки, а также мочегонных свойств. Она быстро насыщает и выводит из организма лишнюю жидкость. Она не вызывает аллергию и ее можно давать детям в виде компота, фруктовых соков или джема.

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