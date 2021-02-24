Источник материала: Хартия'97

200 дней протеста за нашу свободу! Екатерина Снытина

24.02.2021, 15:06

Екатерина Снытина

Продолжаем сопротивляться.

Свободу слова, свободу выбора, свободу передвижения, свободу на мирные собрания, СВО-БО-ДУ!

Разнообразие пробитых днищ поражает: применение насилия, аресты и сроки мужчинам, женщинам, старикам и финальный аккорд...детям!

НО! Всегда есть НО!

Кто бы нам сказал год назад, что мы станем ДРУГИМИ вы бы поверили?

Если бы год назад вам сказали, что соседи станут больше чем соседями, а превратятся в соратников и в людей, кому можно доверять, вы бы поверили?

Если бы мне сказали, что я буду открыто делиться своими слезами, эмоциями и переживаниями с незнакомыми мне людьми, я бы точно не поверила

СОЛИДАРНОСТЬ вошла в нашу жизнь на новом уровне, ИМ этого не понять, а у НАС этого уже не отнять!

Много слов о том, что мы боремся УЖЕ ЦЕЛЫХ 200 дней, но если смотреть с другой стороны, то мы боремся ТОЛЬКО 200 дней!

Сколько еще нового мы узнаем о самих себе! О людях вокруг! Сколько новых людей прийдут в наши жизни, чтобы протянуть руку помощи или просто пожать ее в знак благодарности?!

Забыть боль, которую мы пережили за это время уже не получится!

Свыкнуться с репрессиями - значит их принять!

Поэтому только продолжать сопротивляться! Каждый день! Любому произволу со стороны режима! За себя, своих родных, друзей, знакомых, не знакомых, раненных, погибших и тех, кто в тюрьме!

Продолжать сопротивляться кто как может!

P.S. получился большой сумбурный текст, но мне столько всего нужно вам сказать, столько эмоций внутри, столько переживаний, столько силы, которую я бы хотела вам передать, но не знаю как!

Екатерина Снытина, Instagram

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