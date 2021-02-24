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В Бресте осудили 25-летнего хакера

24.02.2021 15:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вступил в силу приговор суда в отношении 25-летнего жителя Бреста, который обвинялся в несанкционированном доступе к компьютерной информации и использовании вредоносных программ, сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.

В Бресте осудили 25-летнего хакера
Фото: habr.com

С октября 2017 года по июнь 2020-го парень применял программы, позволяющие автоматически подбирать пароли к учетным записям интернет-ресурсов, авторизовываться и получать сведения об учетных записях. Последующая продажа незаконно добытых сведений о логинах и паролях принесли фигуранту более 5,2 тыс. рублей. Эту сумму обвиняемый уплатил в доход государства.

Суд признал брестчанина виновным в инкриминированных ему преступлениях и на основании ч. 1 ст. 354 и ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса назначил наказание — штраф в 200 базовых величин (5,8 тыс. рублей).

 
Теги: Брест
 
 
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Вступил в силу приговор суда в отношении 25-летнего жителя Бреста, который обвинялся в несанкционированном доступе к компьютерной информации и использовании...
 
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