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Какие курсы валют установлены в обменниках

24.02.2021 15:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На существенный рост основных иностранных валют на торгах БВФБ в последние дни банки отреагировали изменением курсов в своих обменниках.

Какие курсы валют установлены в обменниках

Так, по данным select.by на 14:44, в Минске доллар выгоднее всего можно продать по 2,604, а купить по 2,607 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,63).

А вот сколько дают/просят за две другие основные иностранные валюты:

  • евро 3,165 / 3,17 (3,195);
  • 100 российских рублей 3,533 / 3,54 (3,59).

Напомним, прошедшая рабочая неделя (15-19 февраля) на БВФБ зафиксировала рост всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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На существенный рост основных иностранных валют на торгах БВФБ в последние дни банки отреагировали изменением курсов в своих обменниках.
 
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