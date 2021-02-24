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Какие курсы валют установлены в обменниках
Источник материала: Навiны
На существенный
Так, по данным
А вот сколько дают/просят за две другие основные иностранные валюты:
Напомним, прошедшая рабочая неделя (15-19 февраля) на БВФБ
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На существенный рост основных иностранных валют на торгах БВФБ в последние дни банки отреагировали изменением курсов в своих обменниках.
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