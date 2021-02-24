Возлюбленная Ди Каприо в свадебном платье вызвала переполох в сети

Источник материала: Sputnik Беларусь

Возлюбленная голливудского актера Леонардо Ди Каприо заинтриговала поклонников: Камила Морроне опубликовала снимок в свадебном наряде.

В последние месяцы Ди Каприо и его 23-летняя девушка перестали мелькать в сводках таблоидов. Редкие появления пары на публике разожгли слухи о беременности модели. Но новая публикация красавицы в Instagram перевернула воображение поклонников.

В сети обсуждают новую запись на страничке Морроне: девушка поделилась снимком, на котором позирует в шикарном белом платье со шлейфом и перьями.

На фото избранница Ди Каприо стояла спиной перед зеркалом, демонстрируя лебединую шею и изящные ключицы. Обрадованные подписчики тут же принялись комментировать публикацию.

"Этот день настал"; "Боже, поздравляем"; "Самая красивая невеста"; "Лучший наряд для беременной невесты"; "Стала спиной, чтобы скрыть животик", - написали в сети.

За своим восторгом фанаты не заметили подпись, в которой Камила пожаловалась на то, что давно не выходила в свет в нарядах от кутюр. А кадр был сделан в Каннах в 2019 году.

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