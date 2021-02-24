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Возлюбленная Ди Каприо в свадебном платье вызвала переполох в сети
24.02.2021 15:59 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Возлюбленная голливудского актера Леонардо Ди Каприо заинтриговала поклонников: Камила Морроне опубликовала снимок в свадебном наряде.
В последние месяцы Ди Каприо и его 23-летняя девушка перестали мелькать в сводках таблоидов. Редкие появления пары на публике разожгли слухи о беременности модели. Но новая публикация красавицы в Instagram перевернула воображение поклонников.
В сети обсуждают новую запись на страничке Морроне: девушка поделилась снимком, на котором позирует в шикарном белом платье со шлейфом и перьями.
На фото избранница Ди Каприо стояла спиной перед зеркалом, демонстрируя лебединую шею и изящные ключицы. Обрадованные подписчики тут же принялись комментировать публикацию.
"Этот день настал"; "Боже, поздравляем"; "Самая красивая невеста"; "Лучший наряд для беременной невесты"; "Стала спиной, чтобы скрыть животик", - написали в сети.
За своим восторгом фанаты не заметили подпись, в которой Камила пожаловалась на то, что давно не выходила в свет в нарядах от кутюр. А кадр был сделан в Каннах в 2019 году.
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Пользователи социальных сетей активно обсуждают новый снимок модели и строят предположения о скорой свадьбе.
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