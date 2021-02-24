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Иван Янковский — о женских акциях протеста в Беларуси: «Прослезился, потому что такого никогда не видел»

24.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Популярный российский актер восхитился солидарностью белорусов.

Иван Янковский — о женских акциях протеста в Беларуси: «Прослезился, потому что такого никогда не видел»

Янковский-младший в сериале «Топи»

Главный герой российского сериала «Топи» Иван Янковский рассказал, что во время съемок в Минске плакал, когда увидел женский марш.

— Это было на съемках фильма «Топи», когда были протесты (в Беларуси). У нас был выходной день и мы ехали из кафе, когда на проспект вышли девчонки с гвоздиками, — рассказал актер, отвечая на вопрос КиноПоиска о самой доброй ситуации, которая помогла ему поверить в себя и в человечество.

— Я натурально прямо прослезился, потому что я такого никогда не видел, когда, условно говоря, за мужчин вышли девушки. И весь проспект, весь бульвар, все улицы просто были наполнены девушками, и они стояли с гвоздиками.

И все пели, махали ими, а машины проезжающие сигналили, поддерживая их. Вот этот момент, он один из наиболее таких, когда не то что чувство радости, а у меня появилась какая-то надежда на светлое будущее по поводу всего. Надежда на то, что существует добро, существует свет, «я за тебя — ты за меня», существуют женщины, существуют мужчины, — вспомнил Янковский.  

Популярный российский актер исполнил главную роль в сериале «Топи», который снимался в Беларуси летом 2020 года. В это время в стране проходили массовые акции протеста, в том числе и с участием женщин с цветами, которые так восхитили Янковского.

 
Теги: Минск
 
 
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