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В той самой «Шчучыншчыне» за 116 рублей продают дом культуры

24.02.2021 16:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Двухэтажное здание культурно-просветительного и зрелищного назначения, находящееся в самом сердце знаменитой «Шчучыншчыны», ищет нового владельца. Аукцион, организованный Госкомитетом по имуществу, назначен на 18 марта, сообщает Realt.by.

Здание из кирпича имеет площадь в 478 «квадратов» и находится в городском поселке Острино. В состав лота также входят сени, терраса, два сарая и уборная. Продает неиспользуемую постройку отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Щучинского районного исполнительного комитета.

Новый собственник может использовать здание для бизнеса (под магазин, склад, производство и т.д.). По условиям аукциона начать деятельность покупатель должен не позднее 3-х лет с момента покупки, а в случае сноса и нового строительства — не позднее 5 лет.

Также бывший дом культуры разрешается использовать под жилье. Можно реконструировать имеющееся здание, либо снести его и построить новое.

Стоимость лота — 119 рублей.

 
 
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Двухэтажное здание культурно-просветительного и зрелищного назначения, находящееся в самом сердце знаменитой «Шчучыншчыны», ищет нового владельца.
 
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