Три года ждут отселения. Дом на Горького в Гродно передумали сносить, но и жить там трудно

Источник материала: Tut.by

На улице Горького в Гродно, сразу за забором вокруг Парка высоких технологий стоит обычный одноэтажный дом. На карте города его не найти. Здесь нет горячей воды, туалет на улице, крыша разваливается. В этом доме живут две пенсионерки. Три года они ждут сноса и переезда в новое жилье. Историю дома и его жительниц рассказывает «Вечерний Гродно».





Включают воду на всю ночь, чтобы не мерзли трубы

— Водоснабжение у нас хоть и центральное, но есть только холодная вода. Правда, зимой трубы замерзают — приходится к соседям ходить. Сантехник дал совет: чтобы система не замерзала, оставлять воду включенной на всю ночь. Поэтому, когда температура ниже десяти градусов, кран не закрываю. Перерасход, а что делать? — рассказывает пенсионерка Елена Григорьевна.

В дом на Горького, 3 В, она въехала в 1978 году как в служебное жилье — более тридцати лет проработала на «ГродноЛифт». Здание хорошо видно с улицы, и прохожие не раз говорили хозяйке, как хорошо здесь жить. Но пенсионерка никому не пожелала бы оказаться в подобных условиях.

— Отопление центральное, но, когда его весной отключают, в доме страшная сырость. Вся одежда и белье мокрые, углы в комнатах зеленеют — приходится топить печку. Пол холодный. Летом нет спасения от муравьев, зимой — от крыс. Бросала отраву от грызунов, но кот наелся и умер, — признается женщина.

Новый туалет обещали 20 лет назад

В этом же доме, но в другой комнате почти полвека живет соседка по несчастью — Вера Николаевна. Женщины одиноки, поэтому всю работу по хозяйству делают сами. Могут и снег почистить, но когда дело касается ремонта — обращаются к коммунальникам. Тех иногда приходится ждать не один год.





— Не раз просили ЖЭС прийти и починить крышу. На ней шифер лежит еще с пятидесятых годов. Естественно, что со временем он разрушается. Сами заплатили плотнику из ЖЭСа, чтобы он все сделал. Перила на крыльце просили отремонтировать целый год! В итоге зять Елены Григорьевны взял доски от старого забора и сделал, — говорит Вера Николаевна.

Дворовый туалет разваливается. Пенсионеркам его пришлось чинить своими руками.

— Через дырку в крыше вода текла прямо на голову, вороны залетали. Нашли рубероид — я ее держала, а она кое-как латала. Потом взяли у соседа лист шифера, чтобы зять положил, — рассказывает Елена Григорьевна. — Живем в центре города, а туалет страшный!

Интересно, что заменить его коммунальники должны были еще в конце прошлого века. Сохранилась официальная бумага, по которой городское ЖКХ обещает поставить новую уборную во втором квартале 1999 года!

Соседей отселили, а про них забыли

Пенсионерки говорят, что у них ни разу не было капитального ремонта. Соседей с улиц Мицкевича и Горького, которые жили в лучших условиях, давно отселили.





— Сосед из дома, где «коптёвский» магазин, получил трехкомнатную квартиру. Отселены жильцы из «дома с драконами» на Мицкевича, съехали из домов на Горького, что ближе к стадиону. Хотелось бы знать, почему нас оставили? Может, просто забыли? Или думают, что бабки старые и сами помрут? — шутят женщины.

В апреле 2018 года они получили из горисполкома уведомления, что несколько домов, в том числе их, будут снесены — и землю продадут на аукционе под строительство объекта общественного назначения. Но решение действительно два года — и уже утратило силу.

Что делать?

Три года назад несколько построек, в том числе и дом на улице Горького, 3 В и вправду хотели продать. Но покупателя нашли только для здания на улице Мицкевича, 1. Если бы инвестор приобрел весь участок, то дом, скорее всего, со временем пошел бы под снос. Сейчас он, небольшой по площади, без малого 70 квадратных метров, непривлекателен для инвестиций.

— Если, по словам жильцов, дом разрушается, собственники могут обратиться в администрацию Ленинского района с заявлением о проведении обследования его на пригодность для проживания. Если здание признают не соответствующим санитарным и техническим требованиям и непригодным для проживания, пенсионерки могут рассчитывать на денежную компенсацию в размере рыночной стоимости этого дома и получение арендных квартир или письменно отказаться от них (142 статья Жилищного кодекса), — пояснил начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Гродненского горисполкома Александр Хоменя.

К слову, несмотря на то, что ЖЭС по факту почти не обслуживает этот дом (хотя должен), отказаться от оплаты таких коммунальных услуг, как капремонт и техобслуживание дома, пенсионерки не могут, поскольку эти ЖКУ являются основными и обязательными для жильцов многоквартирных домов.