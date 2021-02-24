БХК просит спецдокладчиков ООН запросить у властей Беларуси проект изменений в закон о противодействии экстремизму

Белорусский Хельсинский комитет обратился к спецдокладчикам ООН в связи с подготовкой в Беларуси нового закона о противодействии экстремизму.





Как сообщает сайт БХК, обращение направлено спецдокладчикам ООН по ситуации с правами человека в Беларуси; по вопросу о поощрении права на свободу мнений; по вопросу о правах на свободу мирных собраний и ассоциации; по вопросам поощрения и защиты прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом.

В обращении БХК подчеркивает, что законопроект о противодействии экстремизму не опубликован на официальном правовом сайте pravo.by и не прошел процедуру общественных обсуждений.

«Мы считаем, что данный законопроект будет непосредственно затрагивать право на свободное выражение мнения, право на мирные собрания и на свободу ассоциаций, — отмечают представители БХК. — Мы также сообщили, что этот законопроект — лишь один из серии законодательных инициатив, направленных на ограничение прав человека. В настоящее время в парламенте рассматривается законопроект "О недопущении героизации нацизма", который может юридически закрепить запрет на использование бчб-флага, а также создать угрозу судебного преследования за исторические дискуссии. Кроме того, обсуждается идея принять закон об иностранных агентах по аналогии с Россией».

БХК просит спецдокладчиков «связаться с правительством Республики Беларусь и запросить дополнительную информацию об этом и других законопроектах, направленных на ограничение прав и свобод человека, целях их принятия и возможном негативном влиянии на реализацию права человека».

Проект изменений в законы по вопросам противодействия экстремизму опубликовал на прошлой неделе телеграм-канал «МотолькоПомоги». Сообщалось, что «законопроект уже внесен в Палату представителей для рассмотрения в самое ближайшее время». В Палате представителей БелаПАН заявили, что законопроект к ним не поступал.

Между тем, как следует из опубликованного документа, под экстремизмом понимается деятельность, направленная на:

— насильственное изменение конституционного строя и территориальной целостности Беларуси;

— захват или удержание государственной власти неконституционным путем;

— создание экстремистского формирования либо участие в нем;

— содействие экстремистской деятельности, прохождение обучения или подготовки для участия в экстремистской деятельности;

— оскорбление или дискредитацию органов государственной власти и управления;

— создание незаконного вооруженного формирования;

— осуществление террористической деятельности;

— разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, в том числе совершение с указанными целями противоправных деяний против общественного порядка и общественной нравственности, имущества, здоровья, личной свободы, чести и достоинства личности, уклада семейных отношений;

— организацию и осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий, актов вандализма, сопряженных с повреждением или уничтожением имущества, захвата зданий и сооружений, иных действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них;

— пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности;

— распространение экстремистских материалов, в том числе экстремистской символики, а равно изготовление, издание, хранение или перевозку таких материалов в целях распространения;

— реабилитацию нацизма, пропаганды или публичного демонстрирования, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики, а равно хранение или приобретение такой символики или атрибутики в целях распространения;

— воспрепятствование законной деятельности государственных органов, в том числе Центризбиркома, избирательных комиссий, комиссий по референдуму или комиссий по проведению голосования об отзыве депутата, а также законной деятельности должностных лиц указанных органов или комиссий, совершенное с применением насилия, угрозы его применения, обмана, подкупа, а равно применение насилия либо угрозы насилием в отношении близких названных должностных лиц в целях воспрепятствования их законной деятельности;

— дискредитацию Республики Беларусь;

— финансирование экстремистской деятельности, в том числе путем предоставления денежных средств, недвижимого имущества, средств электросвязи, учебных, полиграфических, других материально-технических средств или информационных услуг;

— нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий;

— публичные призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности.

В документе дается определение «экстремистской символики и атрибутики». Под таковыми понимаются «флаги, гимны и иные музыкальные произведения, атрибуты униформы, свастики, эмблемы, символы, граффити, логотипы, вымпелы, значки и другие отличительные знаки или их копии, иные подобные объекты, в том числе объекты, которые являются или могут быть объектами авторского права, смежных прав, промышленной собственности, а также объекты, схожие с ними до степени смешения, использующиеся при осуществлении экстремистской деятельности или для ее пропаганды, в том числе путем публичной демонстрации, и при призывах к [экстремистской] деятельности».

Опубликованный документ также предусматривает «ведение перечня экстремистских организаций, индивидуальных предпринимателей, учредителей средства массовой информации и физических лиц, причастных к экстремизму, Комитетом государственной безопасности». Основанием для внесения в перечень является решение суда либо «иные основания, предусмотренные законодательством».