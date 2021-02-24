«Крушение режима Лукашенко будет Майданом в квадрате, если не в кубе»

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Сергей Жаворонков

«Голоса Америки»

«Косвенно это могут подтвердить слова Лукашенко о том, что из 33 “дорожных карт” осталось согласовать 6 – 7. А для Беларуси, понятно, самый главный вопрос – это так называемый “налоговый маневр в России”.

«Первое – белорусская госсобственность и допуск России к ее приватизации. А там есть много интересного: и два основных нефтеперерабатывающих завода – Новополоцкий и Мозырский – и Минскэнерго, и крупнейший производитель алкоголя “ Минск Кристалл”, и Минский автомобильный завод, и Минский тракторный завод. И много чего еще, вплоть до одного из крупнейших налогоплательщиков – белорусского филиала МТС».

«А это – сюжеты с признаниями Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами, а Крыма – частью России. В свое время Медведев упрекал Лукашенко: дескать, он обещал это сделать, но обманул.



Хотя по каким-то международным вопросам Беларусь голосует в ООН синхронно с Россией, а по каким-то нет. Например, Беларусь не вводила продуктовых санкций против Европы», – продолжает старший эксперт Института Гайдара.

«Есть еще третий сюжет, который публично подтверждал Сергей Лавров. А именно: России было бы интересно создать на территории Беларуси военную базу. А сейчас там существует лишь малюсенькая радиолокационная станция, которая по большому счету не нужна, потому что в Калининграде в десятые годы была построена более современная станция, которая расположена ближе к границам с НАТО.



Но здесь Путину ничего не светит, потому что Лукашенко прекрасно понимает, что если где-то появится российская база с воинским контингентом, то этот контингент как в Крыму может превратиться в непонятных “человечков”, которые занимают государственные учреждения и воинские части. И, конечно, он (Лукашенко) никогда на это не пойдет», – считает собеседник Русской службы «Голоса Америки».

«Можно считать, что это будет Майданом в квадрате, если не в кубе. Потому что Беларусь и этнически, и культурно, и в восприятии граждан России является значительно более близкой страной, чем Украина.



Если рухнет режим Лукашенко, то выстраивается логическая цепочка: вчера – Киев, сегодня – Минск, а завтра – Москва. И это то, чего Путин постарается не допустить любой ценой. Лукашенко это понимает, потому он столь нахально себя и ведет», – констатирует Сергей Жаворонков.

«Лукашенко очень опытен в этих вопросах, он делал это 20 лет при Путине, а до этого еще 5 лет при Ельцине, и я думаю, он не откажется от этой стратегии и далее».

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Прежде всего, он отметил, что окончательно договорится по спорным вопросам участникам встречи не удалось.По этому плану к 2024 году должны быть ликвидированы экспортные пошлины на нефть и газ, которые составляют примерно треть цены, и которые Беларусь, как член Таможенного Союза с Россией не платит. И российский бюджет вместо них повысит налоги на добычу сырья», – обрисовывает ситуацию Сергей Жаворонков.Это означает, что при консолидированном (то есть, всех региональных и общегосударственном) бюджете в $15 млрд Беларусь будет терять полтора-два миллиарда долларов в год «по самым консервативным оценкам этого процесса», – подчеркивает эксперт.В сложившейся ситуации, по мнению, российскую сторону интересуют два пункта:Второй пункт, интересующий Москву в ее взаимоотношениях с Минском – полное подчинение белорусской внешней политики своей линии в том, что касается отношений с третьими странами.И подчеркивает, что Лукашенко всячески пытается избежать выполнения этих условий, а Путин, наоборот склоняет его принять сторону Москвы.И в конце беседы напоминает, что при всей экономической и политической зависимости Беларуси от России, крушение режима Лукашенко чревато для Путина колоссальными имиджевыми потерями.И подытоживает, что политика «деньги, газ, нефть и все остальное в обмен на поцелуи» будет продолжаться: