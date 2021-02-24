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«Крушение режима Лукашенко будет Майданом в квадрате, если не в кубе»

24.02.2021 16:07 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Крушение режима Лукашенко будет Майданом в квадрате, если не в кубе»
Сергей Жаворонков
Бизнес-подоплеку встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи для Русской службы «Голоса Америки» прокомментировал старший эксперт российского Института экономической политики имени Егора Гайдара Сергей Жаворонков.

Прежде всего, он отметил, что окончательно договорится по спорным вопросам участникам встречи не удалось.

«Косвенно это могут подтвердить слова Лукашенко о том, что из 33 “дорожных карт” осталось согласовать 6 – 7. А для Беларуси, понятно, самый главный вопрос – это так называемый “налоговый маневр в России”.


По этому плану к 2024 году должны быть ликвидированы экспортные пошлины на нефть и газ, которые составляют примерно треть цены, и которые Беларусь, как член Таможенного Союза с Россией не платит. И российский бюджет вместо них повысит налоги на добычу сырья», – обрисовывает ситуацию Сергей Жаворонков.

Это означает, что при консолидированном (то есть, всех региональных и общегосударственном) бюджете в $15 млрд Беларусь будет терять полтора-два миллиарда долларов в год «по самым консервативным оценкам этого процесса», – подчеркивает эксперт.

В сложившейся ситуации, по мнению Сергея Жаворонкова, российскую сторону интересуют два пункта:

«Первое – белорусская госсобственность и допуск России к ее приватизации. А там есть много интересного: и два основных нефтеперерабатывающих завода – Новополоцкий и Мозырский – и Минскэнерго, и крупнейший производитель алкоголя “Минск Кристалл”, и Минский автомобильный завод, и Минский тракторный завод. И много чего еще, вплоть до одного из крупнейших налогоплательщиков – белорусского филиала МТС».


Второй пункт, интересующий Москву в ее взаимоотношениях с Минском – полное подчинение белорусской внешней политики своей линии в том, что касается отношений с третьими странами.

«А это – сюжеты с признаниями Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами, а Крыма – частью России. В свое время Медведев упрекал Лукашенко: дескать, он обещал это сделать, но обманул.

Хотя по каким-то международным вопросам Беларусь голосует в ООН синхронно с Россией, а по каким-то нет. Например, Беларусь не вводила продуктовых санкций против Европы», – продолжает старший эксперт Института Гайдара.


И подчеркивает, что Лукашенко всячески пытается избежать выполнения этих условий, а Путин, наоборот склоняет его принять сторону Москвы.

«Есть еще третий сюжет, который публично подтверждал Сергей Лавров. А именно: России было бы интересно создать на территории Беларуси военную базу. А сейчас там существует лишь малюсенькая радиолокационная станция, которая по большому счету не нужна, потому что в Калининграде в десятые годы была построена более современная станция, которая расположена ближе к границам с НАТО.

Но здесь Путину ничего не светит, потому что Лукашенко прекрасно понимает, что если где-то появится российская база с воинским контингентом, то этот контингент как в Крыму может превратиться в непонятных “человечков”, которые занимают государственные учреждения и воинские части. И, конечно, он (Лукашенко) никогда на это не пойдет», – считает собеседник Русской службы «Голоса Америки».


И в конце беседы напоминает, что при всей экономической и политической зависимости Беларуси от России, крушение режима Лукашенко чревато для Путина колоссальными имиджевыми потерями.

«Можно считать, что это будет Майданом в квадрате, если не в кубе. Потому что Беларусь и этнически, и культурно, и в восприятии граждан России является значительно более близкой страной, чем Украина.

Если рухнет режим Лукашенко, то выстраивается логическая цепочка: вчера – Киев, сегодня – Минск, а завтра – Москва. И это то, чего Путин постарается не допустить любой ценой. Лукашенко это понимает, потому он столь нахально себя и ведет», – констатирует Сергей Жаворонков.


И подытоживает, что политика «деньги, газ, нефть и все остальное в обмен на поцелуи» будет продолжаться:

«Лукашенко очень опытен в этих вопросах, он делал это 20 лет при Путине, а до этого еще 5 лет при Ельцине, и я думаю, он не откажется от этой стратегии и далее».
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Теги: Минск
 
 
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