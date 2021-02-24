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Девушку уволили с работы из-за слишком красивой внешности. Как она выглядит?
Источник материала: UDF
Фото: GoodFon
27-летняя Клаудия Арделеан обладает не только острым умом, но и очень привлекательной внешностью. Именно из-за последнего у нее и возникли проблемы на работе. Девушка устроилась в одну из больниц Румынии. Она была счастлива и прекрасно справлялась со своими обязанностями в качестве представителя муниципалитета.
Своей радостной новостью Клаудия решила поделиться в Instagram и после этого все пошло не так. Злые люди упрекнули девушку, что она получила эту должность только из-за внешности, однако никто не собирался обращать внимание на ее два высших образования.
Высказывания завистников заметило руководство больницы и уволило девушку с работы из-за слишком красивой внешности. В прошлом Клаудия была моделью и выиграла несколько конкурсов красоты.
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Клаудия Арделеан работала в одной из больниц Румынии.
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