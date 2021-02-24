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Девушку уволили с работы из-за слишком красивой внешности. Как она выглядит?

24.02.2021 16:07 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Девушку уволили с работы из-за слишком красивой внешности. Как она выглядит?
Фото: GoodFon
Неоднозначная история произошла с девушкой из Румынии. Внимание на это обратило издание The Sun.

27-летняя Клаудия Арделеан обладает не только острым умом, но и очень привлекательной внешностью. Именно из-за последнего у нее и возникли проблемы на работе. Девушка устроилась в одну из больниц Румынии. Она была счастлива и прекрасно справлялась со своими обязанностями в качестве представителя муниципалитета.

Своей радостной новостью Клаудия решила поделиться в Instagram и после этого все пошло не так. Злые люди упрекнули девушку, что она получила эту должность только из-за внешности, однако никто не собирался обращать внимание на ее два высших образования.

Высказывания завистников заметило руководство больницы и уволило девушку с работы из-за слишком красивой внешности. В прошлом Клаудия была моделью и выиграла несколько конкурсов красоты.

 
Теги: Новости
 
 
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Клаудия Арделеан работала в одной из больниц Румынии.
 
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