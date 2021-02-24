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Блогеру MozgON предъявили новое обвинение

24.02.2021 16:07 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Блогеру MozgON предъявили новое обвинение
Владимир Цыганович / spring96.org​
Политзаключенному Владимиру Цыгановичу (блогер MozgON) предъявили новое обвинение. Об этом он сообщил в записке, переданной из СИЗО №1 (ул. Володарского, Минск).

Владимира Цыгановича обвиняют по ст. 13 ч. 2 ст. 293 УК РБ (подготовка к участию в массовых беспорядках).

«Допросов по сути нет, хотя по делу работает около 50 следователей», — цитирует правозащитный сайт «Весна» его записку.

Цыганович говорит, что обвинение ему не понятно. Во время так называемых «массовых беспорядков» в августе 2020-го он уже был в СИЗО №1.

Блогера задержали 9 июня. Сначала ему предъявили обвинение по ч. 2. ст. 342 УК РБ (обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок), что следствие связывает с «делом Тихановского». Цыганович уверяет, что не имеет отношения к этому делу.

По его мнению, новые обвинения ему предъявили, чтобы не выпускать из СИЗО №1, так как санкция содержания под стражей по статье 342 составляет полгода, а они истекли в декабре 2020-го. Уголовное преследование он считает местью за критику государственных органов на своем Youtube-канале.

Также Цыганович сообщил, что насчет его видеороликов провели психолого-лингвистическую экспертизу. А сам он в течение месяца был на психиатрической экспертизе в РНПЦ психического здоровья ("Новинки").

Правозащитники признали Цыгановича политзаключенным.

Блогеру MozgON предъявили новое обвинение


Блогеру MozgON предъявили новое обвинение

Записка Владимира Цыгановича / spring96.org
 
Теги: Минск
 
 
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Цыганович говорит, что обвинение ему не понятно.
 
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