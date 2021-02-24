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Владимир Цыганович / spring96.org​

Записка Владимира Цыгановича / spring96.org

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Блогеру MozgON предъявили новое обвинение Цыганович говорит, что обвинение ему не понятно.

обвиняют по ст. 13 ч. 2 ст. 293 УК РБ (подготовка к участию в массовых беспорядках).«Допросов по сути нет, хотя по делу работает около 50 следователей», —правозащитный сайт «Весна» его записку.Цыганович говорит, что обвинение ему не понятно. Во время так называемых «массовых беспорядков» в августе 2020-го он уже был в СИЗО №1.Блогера задержали 9 июня. Сначала ему предъявили обвинение по ч. 2. ст. 342 УК РБ (обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок), что следствие связывает с «делом Тихановского». Цыганович уверяет, что не имеет отношения к этому делу.По его мнению, новые обвинения ему предъявили, чтобы не выпускать из СИЗО №1, так как санкция содержания под стражей по статье 342 составляет полгода, а они истекли в декабре 2020-го. Уголовное преследование он считает местью за критику государственных органов на своем Youtube-канале.Также Цыганович сообщил, что насчет его видеороликов провели психолого-лингвистическую экспертизу. А сам он в течение месяца был на психиатрической экспертизе в РНПЦ психического здоровья ("Новинки").Правозащитники признали Цыгановича политзаключенным.