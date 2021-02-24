ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пользователи Mac на чипах M1 сообщают об ускоренной деградации SSD

24.02.2021 16:09 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Каким бы магическим устройством ни казались компьютеры и ноутбуки на чипах Apple M1, у них, вероятно, есть проблема. Способность хранить данные на встроенном SSD-накопителе они теряют быстрее, чем устройства предыдущих поколений на чипах Intel.

Деградация SSD является привычным явлением для данного типа накопителей. Но на новых «маках», судя по сообщениям пользователей MacRumors, деградация происходит уж как-то чересчур быстро. В наиболее тяжелых случаях пользователи теряют 10—13% максимально допустимого общего количества записанных байтов.

В одном случае пользователь столкнулся с потерей одного процента емкости SSD всего за два месяца использования своей машины.

Предполагается, что проблема может быть связана с ошибочными показаниями, а не с поведением микросхемы M1. Либо же macOS на данных машинах действительно записывает большие объемы данных на накопитель. Apple пока никак не комментировала этот инфоповод.

Ноутбук Apple Macbook Pro 13" M1 2020 MYD82
1 отзыв
13.3" 2560 x 1600 IPS, несенсорный, Apple M1 3200 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Mac OS, цвет крышки серый
3900 р.
32 предложения
Ноутбуки Apple в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каким бы магическим устройством ни казались компьютеры и ноутбуки на чипах Apple M1, у них, вероятно, есть проблема. Способность хранить данные на встроенном...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дзярждэпартамэнт ЗША: арышт лідэра грузінскай апазыцыі супярэчыць эўраатлянтычным памкненьням Тбілісі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by