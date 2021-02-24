Пользователи Mac на чипах M1 сообщают об ускоренной деградации SSD

Источник материала: Onliner

Каким бы магическим устройством ни казались компьютеры и ноутбуки на чипах Apple M1, у них, вероятно, есть проблема. Способность хранить данные на встроенном SSD-накопителе они теряют быстрее, чем устройства предыдущих поколений на чипах Intel.

Деградация SSD является привычным явлением для данного типа накопителей. Но на новых «маках», судя по сообщениям пользователей MacRumors , деградация происходит уж как-то чересчур быстро. В наиболее тяжелых случаях пользователи теряют 10—13% максимально допустимого общего количества записанных байтов.

16GB M1 MBP, 2TB SSD, 2 months in. pic.twitter.com/SaSmieaT1s — David (@david_rysk) February 15, 2021

В одном случае пользователь столкнулся с потерей одного процента емкости SSD всего за два месяца использования своей машины.

Предполагается, что проблема может быть связана с ошибочными показаниями, а не с поведением микросхемы M1. Либо же macOS на данных машинах действительно записывает большие объемы данных на накопитель. Apple пока никак не комментировала этот инфоповод.