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Пользователи Mac на чипах M1 сообщают об ускоренной деградации SSD
Источник материала: Onliner
Каким бы магическим устройством ни казались компьютеры и ноутбуки на чипах Apple M1, у них, вероятно, есть проблема. Способность хранить данные на встроенном SSD-накопителе они теряют быстрее, чем устройства предыдущих поколений на чипах Intel.
Деградация SSD является привычным явлением для данного типа накопителей. Но на новых «маках», судя по сообщениям пользователей
В одном случае пользователь столкнулся с потерей одного процента емкости SSD всего за два месяца использования своей машины.
Предполагается, что проблема может быть связана с ошибочными показаниями, а не с поведением микросхемы M1. Либо же macOS на данных машинах действительно записывает большие объемы данных на накопитель. Apple пока никак не комментировала этот инфоповод.
13.3" 2560 x 1600 IPS, несенсорный, Apple M1 3200 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Mac OS, цвет крышки серый
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Каким бы магическим устройством ни казались компьютеры и ноутбуки на чипах Apple M1, у них, вероятно, есть проблема. Способность хранить данные на встроенном...
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