В Токио появился общественный туалет, «подвешенный» в воздухе. Это оптическая иллюзия

Источник материала: Onliner

В японской столице построили очередной необычный общественный туалет. В этой стране знают толк в проектировании таких объектов. В прошлом году в двух парках Токио установили прозрачные туалеты (с нюансом), и вот у них появился оригинальный конкурент. На этот раз кажется, что постройка висит в воздухе. Разумеется, это обман зрения.

Автором проекта туалета неподалеку от Национального стадиона города стало бюро Suppose Design Office. Специалисты студии предложили форму бетонного параллелепипеда высотой 7,5 метра. Нижние 50 см стены отсутствуют, отчего кажется, что объект парит в воздухе. На самом деле несущие конструкции расположены в ядре здания, но все же такой прием имеет и функциональное значение.

























Благодаря такой конструкции можно заранее понять, есть ли кто-то внутри туалета, и, уже оценив все за и против, принять решение о своих дальнейших действиях. Кроме этого, это позволяет связать объект с его окружением. Этому же способствуют и прорези в крыше, через которые внутрь проникает естественный свет. В интерьере отсутствуют лабиринты коридоров и тупиков, которые, как посчитали авторы проекта, приводят к фрустрирующему ощущению застоя и беспокойства.























