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Девушка хотела прыгнуть с моста в Брестской области. Проезжавшие мимо милиционеры спасли ее (ВИДЕО)

24.02.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Девушка хотела прыгнуть с моста в Брестской области. Проезжавшие мимо милиционеры спасли ее (ВИДЕО)

Правоохранители спасли 22-летнюю девушку, которая хотела спрыгнуть с моста в Брестской области. Об этом сообщили в МВД.

Инцидент произошел вечером 23 февраля, в районе развязки трассы БрестМинск – граница России и автодороги Береза – Дрогичин. Проезжавшие мимо милиционеры заметили за ограждением моста девушку, которая собиралась прыгнуть вниз.

Они стали отговаривать ее от этого решения. Прохожие поддержали их. Разговаривая с девушкой, правоохранители приблизились, схватили ее за руки и перетащили через перила, обезопасив.

Девушку, жительницу Дрогичинского района, госпитализировали.


Фото: БЕЛТА (архив)

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Правоохранители спасли 22-летнюю девушку, которая хотела спрыгнуть с моста в Брестской области. Об этом сообщили в МВД. Инцидент произошел вечером 23 февраля, в...
 
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