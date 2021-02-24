Девушка хотела прыгнуть с моста в Брестской области. Проезжавшие мимо милиционеры спасли ее (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Правоохранители спасли 22-летнюю девушку, которая хотела спрыгнуть с моста в Брестской области. Об этом сообщили в МВД.

Инцидент произошел вечером 23 февраля, в районе развязки трассы Брест – Минск – граница России и автодороги Береза – Дрогичин. Проезжавшие мимо милиционеры заметили за ограждением моста девушку, которая собиралась прыгнуть вниз.

Они стали отговаривать ее от этого решения. Прохожие поддержали их. Разговаривая с девушкой, правоохранители приблизились, схватили ее за руки и перетащили через перила, обезопасив.

Девушку, жительницу Дрогичинского района, госпитализировали.





Фото: БЕЛТА (архив)

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