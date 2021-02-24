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В Дагестане 16 детей госпитализировали с признаками отравления
Источник материала: ОНТ
16 детей были госпитализированы в больницу Каспийска (Дагестан, Россия). Об этом 24 февраля
По сведениям источника, у детей были выявлены признаки отравления. Еще трое с теми же симптомами отказались от госпитализации.
Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.
Фото: TASS/DPA/Alexander Heinl
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16 детей были госпитализированы в больницу Каспийска (Дагестан, Россия). Об этом 24 февраля информируют «Известия» со ссылкой на РЕН-ТВ и Роспотребнадзор. По...
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