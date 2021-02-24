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«Нью-Джерси Девилз» проиграл «Баффало» в матче НХЛ
Источник материала: ОНТ
Клуб белорусского форварда Егора Шаранговича «Нью-Джерси Девилз» проиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Шарангович в заявку на игру вновь не попал. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе «Баффало» шайбы забросили Виктор Олофссон, Расмус Асплунд, Дилан Козенс и Коди Икин. У «Девилз» отличился российский нападающий Никита Гусев.
«Нью-Джерси» потерпел третье подряд поражение. А сегодня ночью в НХЛ свой третий матч может провести еще один белорусский хоккеист Максим Сушко. Его «Филадельфия» в гостях сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».
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Клуб белорусского форварда Егора Шаранговича «Нью-Джерси Девилз» проиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Шарангович в...
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