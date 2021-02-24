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В Челябинской области без света остались свыше 120 населенных пунктов
Источник материала: ОНТ
В Челябинской области (Россия) 126 населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды. Об этом 24 февраля
Причиной отключения электричества стал холодный атмосферный фронт, сопровождающийся шквалистым ветром и метелями. Температура воздуха в некоторых районах Челябинской области опустилась до минус 40 градусов. Зафиксированы нарушения технологического характера в работе электросетевой распределительной инфраструктуры.
Для ликвидации последствий непогоды в регион стягиваются дополнительные средства и силы.
Фото: TASS/URA.RU/Ахметов Вадим
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В Челябинской области (Россия) 126 населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды. Об этом 24 февраля информирует компания «Россети Урал». Причиной...
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