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В Челябинской области без света остались свыше 120 населенных пунктов

24.02.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Челябинской области без света остались свыше 120 населенных пунктов

В Челябинской области (Россия) 126 населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды. Об этом 24 февраля информирует компания «Россети Урал».

Причиной отключения электричества стал холодный атмосферный фронт, сопровождающийся шквалистым ветром и метелями. Температура воздуха в некоторых районах Челябинской области опустилась до минус 40 градусов. Зафиксированы нарушения технологического характера в работе электросетевой распределительной инфраструктуры.

Для ликвидации последствий непогоды в регион стягиваются дополнительные средства и силы.

Фото: TASS/URA.RU/Ахметов Вадим

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В Челябинской области (Россия) 126 населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды. Об этом 24 февраля информирует компания «Россети Урал». Причиной...
 
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