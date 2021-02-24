ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси планируют строить больше жилья

24.02.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Беларуси планируют строить больше жилья

В Беларуси будут строить больше жилья. И тенденция заметна уже по планам на нынешний год.


В последние несколько лет объём вводимого жилья не меняется существенно – около четырёх миллионов квадратных метров. Но к 2025 году застройщики рассчитывают выйти на 4,5 миллиона. Возрастёт и скорость за счёт программы комплексной застройки.

Владислав Шаповалов, начальник главного управления строительства и жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси: «Дело в том, что при комплексной застройке застройщиком является госорганизация, УКС от госзастройщика. Это позволит не растягивать строительство нашим гражданам до 5, 7, 8 лет, а построить и завершить все строительные работы до 1 года». 

Как сообщили в профильном министерстве, в ближайшие 5 лет практически все участки под индивидуальное строительство – до 90% – будут обеспечены электро- и водоснабжением, улицами с проезжей частью.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси будут строить больше жилья. И тенденция заметна уже по планам на нынешний год. В последние несколько лет объём вводимого жилья не меняется существенно...
 
Новости дня
Новости разные
 
Иосуб: «Товары из списка могут исчезнуть, а остальные – дорожать еще быстрее»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by