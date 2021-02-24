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В Беларуси планируют строить больше жилья
Источник материала: ОНТ
В Беларуси будут строить больше жилья. И тенденция заметна уже по планам на нынешний год.
В последние несколько лет объём вводимого жилья не меняется существенно – около четырёх миллионов квадратных метров. Но к 2025 году застройщики рассчитывают выйти на 4,5 миллиона. Возрастёт и скорость за счёт программы комплексной застройки.
Как сообщили в профильном министерстве, в ближайшие 5 лет практически все участки под индивидуальное строительство – до 90% – будут обеспечены электро- и водоснабжением, улицами с проезжей частью.
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В Беларуси будут строить больше жилья. И тенденция заметна уже по планам на нынешний год. В последние несколько лет объём вводимого жилья не меняется существенно...
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