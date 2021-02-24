В США легкий самолет аварийно сел на шоссе и попал на видео

Источник материала: ОНТ

На трассе в Калифорнии (США) произошла аварийная посадка легкого одномоторного самолета. Кадры с места происшествия были опубликованы в Twitter.

Как уточняет БЕЛТА, самолет совершил посадку вскоре после взлета. У воздушного судна возникли неполадки. Пилот вынужденно импровизировал. При посадке самолет задел несколько автомобилей.

Последствия попали на видео.

В результате инцидента никто не пострадал. Полиция начала расследование произошедшего.

Фото: ABC7News

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