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В США легкий самолет аварийно сел на шоссе и попал на видео
Источник материала: ОНТ
На трассе в Калифорнии (США) произошла аварийная посадка легкого одномоторного самолета. Кадры с места происшествия были опубликованы в Twitter.
Как
Последствия попали на видео.
В результате инцидента никто не пострадал. Полиция начала расследование произошедшего.
Фото: ABC7News
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На трассе в Калифорнии (США) произошла аварийная посадка легкого одномоторного самолета. Кадры с места происшествия были опубликованы в Twitter. Как уточняет БЕЛТА,...
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