ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Совете Республики провели приём граждан

24.02.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Совете Республики провели приём граждан

От пересчёта коммунальных тарифов до парковки на зелёной зоне в отдельном дворе. Сегодня приём граждан провели в Совете Республики.


На таких встречах вопросы социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и трудовых отношений – в приоритете. В частности, волнует людей недобросовестность отдельных предпринимателей.

Решение некоторых обращений занимает всего несколько дней, на другие требуется больше времени. Но помочь стараются каждому.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От пересчёта коммунальных тарифов до парковки на зелёной зоне в отдельном дворе. Сегодня приём граждан провели в Совете Республики. На таких встречах вопросы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Иосуб: «Товары из списка могут исчезнуть, а остальные – дорожать еще быстрее»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by