В Совете Республики провели приём граждан

Источник материала: ОНТ

От пересчёта коммунальных тарифов до парковки на зелёной зоне в отдельном дворе. Сегодня приём граждан провели в Совете Республики.





На таких встречах вопросы социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и трудовых отношений – в приоритете. В частности, волнует людей недобросовестность отдельных предпринимателей.

Решение некоторых обращений занимает всего несколько дней, на другие требуется больше времени. Но помочь стараются каждому.

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