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В Совете Республики провели приём граждан
Источник материала: ОНТ
От пересчёта коммунальных тарифов до парковки на зелёной зоне в отдельном дворе. Сегодня приём граждан провели в Совете Республики.
На таких встречах вопросы социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и трудовых отношений – в приоритете. В частности, волнует людей недобросовестность отдельных предпринимателей.
Решение некоторых обращений занимает всего несколько дней, на другие требуется больше времени. Но помочь стараются каждому.
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От пересчёта коммунальных тарифов до парковки на зелёной зоне в отдельном дворе. Сегодня приём граждан провели в Совете Республики. На таких встречах вопросы...
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