Предприятия Минпрома в 2020 году увеличили поставки на африканский рынок

Источник материала: ОНТ

Предприятия Минпрома в минувшем году значительно увеличили поставки на африканский рынок. Только в Зимбабве отправилось более 750 единиц техники! В целом, на страны дальней дуги пришлась треть экспорта. Итоги года подвели на коллегии министерства.





В 2020-м предприятия Минпрома продали за рубеж продукции более, чем на 3,5 миллиардов долларов. Тотальные локдауны в странах-партнёрах и снижение мировых цен стали серьёзным вызовом. Однако удалось не только сохранить традиционные рынки сбыта, но и найти новые. Сейчас все предприятия Минпрома обеспечены заказами.

Пётр Пархомчик, министр промышленности Беларуси: «Смотрим с оптимизмом. Есть очень хорошие предпосылки по двум предприятиям, которые не очень хорошо работали в прошлом году. И много было критики брошено в их адрес. Это Белорусский металлургический завод. Ситуация начала меняться с сентября месяца. Начался рост цен на продукцию БМЗ, ну и очень важно, что появился устойчивый спрос на продукцию компании БелАЗ».

Более 30% продукции Минпрома – инновации. В промышленности создан эффективный тандем по взаимодействию с научным сообществом. Среди новых разработок – беспилотные самосвалы, комбайны на газовом топливе, зимняя спортивная техника и не только. Приоритетным же направлением в этой пятилетке станет развитие электротранспорта.

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