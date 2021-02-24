ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Предприятия Минпрома в 2020 году увеличили поставки на африканский рынок

24.02.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Предприятия Минпрома в 2020 году увеличили поставки на африканский рынок

Предприятия Минпрома в минувшем году значительно увеличили поставки на африканский рынок. Только в Зимбабве отправилось более 750 единиц техники! В целом, на страны дальней дуги пришлась треть экспорта. Итоги года подвели на коллегии министерства.


В 2020-м предприятия Минпрома продали за рубеж продукции более, чем на 3,5 миллиардов долларов. Тотальные локдауны в странах-партнёрах и снижение мировых цен стали серьёзным вызовом. Однако удалось не только сохранить традиционные рынки сбыта, но и найти новые. Сейчас все предприятия Минпрома обеспечены заказами.

Пётр Пархомчик, министр промышленности Беларуси: «Смотрим с оптимизмом. Есть очень хорошие предпосылки по двум предприятиям, которые не очень хорошо работали в прошлом году. И много было критики брошено в их адрес. Это Белорусский металлургический завод. Ситуация начала меняться с сентября месяца. Начался рост цен на продукцию БМЗ, ну и очень важно, что появился устойчивый спрос на продукцию компании БелАЗ».

Более 30% продукции Минпрома – инновации. В промышленности создан эффективный тандем по взаимодействию с научным сообществом. Среди новых разработок – беспилотные самосвалы, комбайны на газовом топливе, зимняя спортивная техника и не только. Приоритетным же направлением в этой пятилетке станет развитие электротранспорта.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предприятия Минпрома в минувшем году значительно увеличили поставки на африканский рынок. Только в Зимбабве отправилось более 750 единиц техники! В целом, на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Иосуб: «Товары из списка могут исчезнуть, а остальные – дорожать еще быстрее»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by