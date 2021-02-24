|
Самая красивая спортсменка в мире похвасталась своей фигурой из спортзала
Источник материала: ОНТ
Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, ранее признанная
Во время подготовки к соревнованиям девушка много времени проводит в зале. Результаты упорных тренировок заметны каждому – стройная фигура Шмидт вдохновляет тысячи поклонников. На новом снимке Алиса в обтягивающем наряде подтверждает, что звание самой красивой спортсменки закреплено за ней не просто так.
Подписчики красавицы-спортсменки не прошли мимо впечатляющего снимка. За непродолжительное время пост Алисы собрал свыше 175 тысяч отметок «Нравится» и более тысячи комментариев.
Фото: Instagram/alicasmd
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, ранее признанная самой красивой спортсменкой мира, разместила в своем Instagram новый привлекающий внимание фолловеров пост. Во...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)