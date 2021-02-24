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Самая красивая спортсменка в мире похвасталась своей фигурой из спортзала

24.02.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Самая красивая спортсменка в мире похвасталась своей фигурой из спортзала

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, ранее признанная самой красивой спортсменкой мира, разместила в своем Instagram новый привлекающий внимание фолловеров пост.

Во время подготовки к соревнованиям девушка много времени проводит в зале. Результаты упорных тренировок заметны каждому – стройная фигура Шмидт вдохновляет тысячи поклонников. На новом снимке Алиса в обтягивающем наряде подтверждает,  что звание самой красивой спортсменки закреплено за ней не просто так.


Подписчики красавицы-спортсменки не прошли мимо впечатляющего снимка. За непродолжительное время пост Алисы собрал свыше 175 тысяч отметок «Нравится» и более тысячи комментариев.

Фото: Instagram/alicasmd

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Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, ранее признанная самой красивой спортсменкой мира, разместила в своем Instagram новый привлекающий внимание фолловеров пост. Во...
 
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