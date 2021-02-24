Минская «Юность» выиграла регулярный чемпионат Беларуси по хоккею

Источник материала: ОНТ

Завершился регулярный чемпионат Беларуси по хоккею. Первое место по его итогам заняла минская «Юность».

В заключительном матче столичная команда принимала своего главного конкурента солигорский «Шахтер» и одержала убедительную победу — 4:1. По итогам «гладкого сезона» минчане набрали 108 очков. На 5 баллов меньше у «Шахтера». Третьим финишировал «Гомель», на 4-й позиции – «Динамо-Молодечно». Эти команды напрямую получили путевки в плей-офф.

Остальные участники нокаут-раунда определятся по итогам стыковых матчей. Первые четвертьфинальные поединки Кубка Президента пройдут 3 марта. В плей-офф серии будут длиться до 4 побед.

Фото: junost.hockey.by

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