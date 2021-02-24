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Расследование уголовного дела об оскорблении милиционера завершили в Витебске

24.02.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Следственное управление УСК по Витебской области завершило расследование уголовного дела об оскорблении представителя власти. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета.

Как сообщил начальник УСК по Витебской области Павел Игнатов, 3 октября 2020 года 21-летняя жительница Витебска разместила в Instagram комментарий с оскорблением милиционера из-за выполнения им служебных обязанностей.

Уточняется, что следственные подразделения УСК Витебской области возбудили свыше 300 уголовных дел о преступлениях, связанных с нарушением общественного порядка, поступлением угроз и применением насилия в период проведения выборов Президента Республики Беларусь и подведения их итогов. Потерпевшими по этим делам стали представители власти, правоохранители, военнослужащие и иные граждане.

Павел Игнатов подчеркнул, что преступления об угрозе применения насилия в отношении правоохранителей являются распространенными. Ранее следственное управление УСК по Витебской области направило в суд уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины. Житель Витебска в августе 2020 года отправлял в соцсети женщине-преподавателю Академии МВД угрозы о насилии, вплоть до убийства.


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Теги: Витебск
 
 
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Следственное управление УСК по Витебской области завершило расследование уголовного дела об оскорблении представителя власти. Об этом информирует пресс-служба...
 
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