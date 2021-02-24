Хоккеисты минского «Динамо» проиграли хабаровскому «Амуру» в КХЛ

Источник материала: ОНТ

Хоккеисты минского «Динамо» потерпели поражение в заключительном домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В результативном поединке команда Крэйга Вудкрофта уступила представителю Восточной Конференции хабаровскому «Амуру» — 5:6. Шайбы у минчан забросили Денис Мосалев, Зак Митчелл, Франсис Паре, Павел Варфоломеев и Алексей Протас. Напомним, «зубры» досрочно завоевали путевку в плей-офф и сейчас определяется на каком месте команда финиширует в регулярном сезоне. У «Динамо» 65 очков. Клуб занимает 6-ую позицию и подняться выше минчанам точно не удастся. Ближайший преследователь «Северсталь» отстаёт на один балл, у идущего 8-м «Спартака» на 3 очка меньше. Заключительные матчи «регулярки» «зубры» проведут на выезде. В четверг состоится встреча с рижским «Динамо», а в субботу – игра с питерским СКА.





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