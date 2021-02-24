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В книге «Белорусский Донбасс», которую презентовали в посольстве Украины, обнаружили «признаки проявления экстремизма»

24.02.2021 16:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В книге «Белорусский Донбасс», которую презентовали в посольстве Украины, обнаружили «признаки проявления экстремизма»

  • 24.02.2021, 16:26
В книге «Белорусский Донбасс», которую презентовали в посольстве Украины, обнаружили «признаки проявления экстремизма»
Екатерина Андреева и Игорь Ильяш

Авторы книги — Игорь Ильяш и незаконно осужденная журналистка Екатерина Андреева.

Власти нашли в книге «Белорусский Донбасс» белорусских журналистов Игоря Ильяша и Екатерины Андреевой, которая незаконно осуждена на два года колонии, «признаки проявления экстремизма».

Игорь Ильяш в «Фейсбуке» рассказал, что белорус вез из Украины два экземпляра книги, но на границе их изъяли для проверки. Экспертная комиссия пришла к выводу, что книга содержит «признаки проявления экстремизма».

На белоруса, который вез книги, завели административное дело.

Стоит отметить, что презентация книги в Беларуси проходила в здании украинского посольства, на мероприятии присутствовал посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

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Авторы книги — Игорь Ильяш и незаконно осужденная журналистка Екатерина Андреева.
 
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