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В Беларуси средняя зарплата в январе 2021 года упала на 184,6 рубля
Источник материала: АФН
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в январе 2021 года составила 1290 рубля, сообщает Национальный статистический комитет.
По сравнению с декабрем 2020 года она упала на на 184,6 рубля, или на 12,5% (в декабре зарплата была 1474,6 рубля).
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Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в январе 2021 года составила 1290 рубля, сообщает Национальный статистический комитет.
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