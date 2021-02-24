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В Беларуси средняя зарплата в январе 2021 года упала на 184,6 рубля

24.02.2021 16:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в январе 2021 года составила 1290 рубля, сообщает Национальный статистический комитет.

По сравнению с декабрем 2020 года она упала на на 184,6 рубля, или на 12,5% (в декабре зарплата была 1474,6 рубля).

 
 
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Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в январе 2021 года составила 1290 рубля, сообщает Национальный статистический комитет.
 
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