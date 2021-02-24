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Чернобыльская зона получила логотип и бренд

24.02.2021 16:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Отличительные знаки для зоны отчуждения разработало украинское креативное агентство.






Презентация логотипа Чернобыльской зоны отчуждения состоялась в Киеве. Художники креативного агентства Вanda взяли за основу форму реактора, ставшего в 1984 году причиной катастрофы. По задумке авторов, визуально логотип будет меняться, постепенно исчезая. Последним годом для эмблемы станет 2064-й. Именно тогда Чернобыльскую электростанцию планируют полностью вывести из эксплуатации.

– Чернобыльская зона является уникальным явлением на нашей планете, поэтому мы решили немного изменить основные нарративы, которые используются при ее упоминании. Понятно, что она является зоной отчуждения, зоной сохранения и памяти. Но вместе с тем это еще и зона развития, зона будущего, – отметил министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Богдан Боруховский во время презентации.

Он добавил, что создание логотипа закрывает старый цикл истории зоны и открывает простор для нового, в том числе других визуальных решений.

– Новая визуальная система, меняясь каждый год, даст возможность сочетать прошлое и будущее в одном пространстве, тем самым напоминая нам о влиянии прошлого на настоящее. Трансформируя Чернобыль, важно также усиливать коммуникацию и изменять визуальное восприятие зоны отчуждения, – рассказали о концепции лого участники презентации.
 
 
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Отличительные знаки для зоны отчуждения разработало украинское креативное агентство.
 
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