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"Можно получить дефицит": экономист о "заморозке" цен в Беларуси

24.02.2021 16:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Можно получить дефицит: экономист о "заморозке" цен в Беларуси

Власти Беларуси сейчас сталкиваются с тяжелыми последствиями не только мирового экономического кризиса, усилившегося в 2020 году, но и с последствиями собственного политического кризиса, который они в значительной мере допустили целым рядом ошибочных действий, обостривших ситуацию внутри страны, считает собеседник Sputnik. 

YouTube / Sputnik Беларусь
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"К тому же давление на Беларусь начинает оказывать мировой рост цен на продовольствие, и в этой ситуации бороться административными методами с повышением цен, которое связано, с одной стороны, с инфляцией долларовых активов, с другой, с ослаблением белорусского рубля, снижением его покупательной способности и доверия к нему, не выйдет", ― рассуждает Колташов.

Чем более жесткими будут меры по регулированию цен, и чем более активно будет осуществляться контроль и вмешательство в ценообразование, тем меньше товаров будет на рынке, объясняет эксперт.

"Можно получить дефицит. Потому сейчас все в мире предпочитают использовать рыночные механизмы, а не механизмы какого-то прямого распределения и управления, потому что возникает черный рынок и дефицит как его причина, и это усиливает общественное недовольство и разочарование. Белорусскому руководству сейчас такое допускать ни в коем случае нельзя", ― говорит экономист.

При этом нельзя говорить о полной неэффективности таких мер жесткого контроля, добавляет Колташов, потому что "они могут действительно обеспечить наличие товаров по низким ценам на какое-то время, но только при условии их собственного производства, что Беларусь может обеспечить не по всем группам товаров". 

© Sputnik / Алексей Сухоруков
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Напомним, ограничения на рост цен введены в Беларуси на ряд товаров и медпрепаратов, соответствующее постановление Совета министров №100 от 23 февраля 2021 года опубликовано на Национальном правовом портале.

Запрет затрагивает 62 товарные позиции (в том числе крупы, мясо, рыба, яйца, картофель, кофе, чай, сахар, соль, мыло, спички) и 50 лекарственных средств (анальгин, арпетол и другие). На весь перечень товаров и препаратов до конца февраля повышать цены нельзя, а с 1 марта изменять их стоимость можно не более чем на 0,2% в месяц.

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