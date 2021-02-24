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Без Меган и Гарри: Елизавета II призвала на помощь "великолепную семерку"
24.02.2021 16:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Британская королева Елизавета II навсегда распрощалась с принцем Гарри и его женой Меган Маркл и подготовилась к менее скандальной эре в монархии: для этого она призвала "великолепную семерку".
В феврале стало ясно: Маркл и принц Гарри
© AFP 2020 / BEN STANSALL
Но все это никак не сказалось на боевом настрое королевы: Елизавета II ждет не дождется, когда передаст полномочия "великолепной семерке", которая вскоре устроит всеобщую "перезагрузку".
Речь идет о главном наследнике королевы - принце Чарльзе и его супруге Камилле, принце Уильяме и "фаворитке" Кейт Миддлтон, младшем отпрыске королевы - принце Эдварде и его жене Софи, а также единственной дочке Ее Величества - принцессе Анне.
Как сообщило издание People, все они "станут единым фронтом" и положат конец беспокойному периоду в королевстве - без "скандальных бомб" и токсичных ответов.
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Ее Величество решила поставить точку в беспокойном периоде, который привнесли мятежные герцоги Сассекские и устроить "перезагрузку".
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