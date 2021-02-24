Источник материала: Sputnik Беларусь

Британская королева Елизавета II навсегда распрощалась с принцем Гарри и его женой Меган Маркл и подготовилась к менее скандальной эре в монархии: для этого она призвала "великолепную семерку".

В феврале стало ясно: Маркл и принц Гарри навсегда отреклись от короны и не планируют возвращаться в Британию. Пара решила остаться в США и продолжить вести независимую жизнь, сотрудничая с Netflix и Spotify и готовясь к рождению второго малыша. Таким образом, поклонники потеряли "королевскую четверку" - так называли принцев Гарри и Уильяма и их жен Маркл и Миддлтон.

Но все это никак не сказалось на боевом настрое королевы: Елизавета II ждет не дождется, когда передаст полномочия "великолепной семерке", которая вскоре устроит всеобщую "перезагрузку".

Речь идет о главном наследнике королевы - принце Чарльзе и его супруге Камилле, принце Уильяме и "фаворитке" Кейт Миддлтон, младшем отпрыске королевы - принце Эдварде и его жене Софи, а также единственной дочке Ее Величества - принцессе Анне.

Как сообщило издание People, все они "станут единым фронтом" и положат конец беспокойному периоду в королевстве - без "скандальных бомб" и токсичных ответов.

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