Клип популярной украинской группы набрал более 360 миллионов просмотров в YouTube. Это рекорд!

Источник материала: Tut.by

Клип группы KAZKA на песню «Плакала» собрал свыше 360 миллионов просмотров на YouTube. Это первая украиноязычная композиция, которой удалось достичь такой отметки на популярном видеохостинге.

Официальный клип на песню «Плакала» KAZKA выпустила у себя на YouTube в сентябре 2018 года. С тех пор ролик посмотрели более 360 миллионов раз — и это рекордное количество просмотров на видеохостинге для композиций на украинском языке. К тому же это первый случай, когда клип украинского исполнителя достигает такой отметки просмотров в YouTube.

KAZKA — украинская поп-группа, образованная в 2017 году. В числе участников — вокалистка Александра Зарицкая, свирельщик Дмитрий Мазуряк и мультиинструменталист Никита Будаш. Хит коллектива «Плакала», выпущенный в 2018 году, долгое время занимал лидирующие позиции в музыкальных чартах Беларуси, Украины, России, Болгарии, Молдовы и Литвы. Некоторое время песня находилась во всемирном чарте «Топ-10 Global Shazam».