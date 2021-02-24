«Такое чувство, что я прыгаю с обрыва». Почему все больше мужчин красят ногти и приживется ли тренд

Источник материала: Tut.by

Агент по недвижимости — с фиолетовым, бармен — с розовым, танцор — с серебристым под металл — все чаще лак для ногтей всевозможных расцветок наносят мужчины, которые еще недавно и не думали о таком способе украсить себя. Декоративную роспись ногтей (или нейл-арт) продвигают звезды Голливуда и производители в прошлом исключительно женских покрытий, а мужские маникюрные салоны периодически возникают на картах российских городов — от Москвы до Барнаула.

Западные мужские журналы называют мужской маникюр мейнстримом, а 2021 год — годом «меникюра» (мужского маникюра). Почему о мужском нейл-арте заговорили сейчас и приживется ли этот тренд?

«Такое чувство, что я прыгаю с обрыва», — говорит агент по недвижимости Дерек Брекс. В Лос-Анджелесе утро, Дерек сидит в женском маникюрном салоне, а мастер бережно окрашивает его ногти в нежно-фиолетовый цвет.

Для Дерека маникюр — необычная процедура. Он принял участие в рекламном ролике по популяризации маникюра среди мужчин OPI Men Who Mani-Up («Мужчины, которые делают маникюр»). В нем трое мужчин, включая Дерека, красят ногти и делятся своими впечатлениями .

Компания по производству лаков для ногтей OPI — не единственная, кто стирает гендерные границы в индустрии красоты. В прошлом году бренд Chanel запустил мужскую линию покрытия для ногтей Boy De Chanel, а лицом известной марки лаков Essie впервые стал мужчина — американский блогер и ведущий Джонатан Ван Несс. На фотографии Джонатан позирует с разноцветным маникюром.

От Дэвида Боуи до Егора Крида

От звезд Голливуда до рэп-исполнителей и дизайнеров одежды — яркое покрытие прочно укрепилось на ногтях представителей разных индустрий.

Сын Дэвида Бекхэма Бруклин позирует для обложки журнала Icon c бирюзовым лаком, дизайнер Марк Джейкобс демонстрирует элегантный бордовый маникюр со стразами у себя в «Инстаграме», а на каждом пальце американского исполнителя A$AP Rocky — отдельный рисунок. Модель и брат Джиджи Хадид Анвар, музыкант Гарри Стайлс, рэпер Bad Bunny и инстаграм-селебрити Лука Саббат также периодически появляются на публике с покрытиями от консервативно-черного до ярко-лимонного.

В России тренд подхватили певцы Моргенштерн и Егор Крид: последний регулярно выкладывает разные вариации маникюра в «Инстаграме» и просит фидбек у подписчиков: «Девчат, а вам нравится с дизайном или без»?

«Это волна, которая дала о себе знать еще в прошлом году, — говорит бьюти-эксперт Карина Андреева. — Все искали какие-то способы для креатива и нового дыхания в карантин».

Но мужской нейл-арт возник не вчера. Культовый музыкант 70-х Дэвид Боуи красил ногти в бирюзовый цвет задолго до того, как это стало мейнстримом, а солист группы Aerosmith Стивен Тайлер экспериментировал с черной полоской, ставшей впоследствии частью его имиджа. Курт Кобейн, Оззи Осборн, а позже и Джонни Депп присоединились к продвинутой прослойке любителей нейл-арта.

Ренессанс яркого покрытия для ногтей, уходящего корнями во вторую половину XX века, бьюти-эксперт Карина Андреева связывает с цикличностью модных трендов и возможностью более активно их продвигать благодаря соцсетям.

«Ногти действительно красили еще во времена Дэвида Боуи, но сейчас соцсети приносят в нашу жизнь новые тренды, мы видим это на звездах — например, Бруклин Бекхэм приходит на показ Dior с красным маникюром. Этот тренд заметили и журналы, и соцсети, к нам в Россию он тоже пришел. Это не просто разовая история, этот тренд существует и набирает обороты».

«Это вызов обществу»

«Очень классно, что на ногтях можно нарисовать все что угодно, это безграничная возможность для творческой реализации, — говорит руководитель редакции крупного российского издательства Кирилл (название издательства герой попросил не называть). — Мне очень нравится, что яркий маникюр — небольшое заигрывание с социумом, хождение по краю между мужественностью и женственностью, что в нашей культуре для мужчин несвойственно».

Кирилл впервые задумался о ярком лаке для ногтей после того, как посмотрел интервью российской группы IC3PEAK Юрию Дудю, где обсуждали в том числе тему маникюра.