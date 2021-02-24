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Производство электричества госорганизациями в 2020 году снизилось на 2,6%

24.02.2021 16:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Энергоисточники государственного производственного объединения «Белэнерго» в 2020 году выработали 34,035 млрд киловатт-часов электроэнергии. Об этом на заседании совета объединения сообщила начальник производственно-технического управления ГПО Тамара Антропова, сообщает пресс-служба объединения.

Производство электричества госорганизациями в 2020 году снизилось на 2,6%
Источник: energo.by

В сравнении с 2019 годом, когда, согласно данным на сайте «Белэнерго», госорганизации сгенерировали 34,94 млрд кВт∙ч электричества, в прошлом году выработка снизилась на 2,6%. Кроме того, количество произведенной в 2020-м электроэнергии на 1,43% меньше, чем прогнозировалось в одобренной Министерством энергетики концепции развития электрогенерирующих мощностей и электрических сетей до 2030 года.

Антропова также сообщила, что удельные расходы условного топлива на отпуск электроэнергии в прошлом году составили 238,5 г/кВт∙ч, что на 0,91% меньше, чем в 2019-м.

Технологический расход электричества на его транспортировку в электросетях составил 8,16%. За год уровень потерь вырос на 0,47 процентного пункта.

В 2020 году потребителям было поставлено 32 млн гигакалорий тепловой энергии (-2,44% по отношению к 2019 году), расходы на ее производство составили 166,9 кг/Гкал (+0,15%). Потери тепла при транспортировке в сетях — 9,05% (-0,32 процентного пункта).

Представитель «Белэнерго» сообщила, что за счет энергосберегающих мер при производстве электричества и тепла по итогам прошлого года удалось сэкономить 176,05 тыс. тонн условного топлива.

 
 
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Энергоисточники государственного производственного объединения «Белэнерго» в 2020 году выработали 34,035 млрд киловатт-часов электроэнергии.
 
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