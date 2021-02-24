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Депутат: «Сбор за пересечение границы будут взимать не ранее следующего года. Если такое решение примут»
Источник материала: Onliner
В конце прошлого года бурю обсуждений вызвало предложение ввести новый налог — за пересечение границы на авто хотят брать 87 рублей. Негодование вызвал сам факт взимания денег за передвижение автомобилиста за рубеж, факт возможности покинуть страну на машине только за плату. Во время круглого стола по вопросам законодательных нововведений подняли тему не самого существования налога, а в первую очередь сроков его реализации.
Суть налога
Нововведение было упомянуто в законопроекте «Об изменении Налогового кодекса». Областным Советам депутатов могут разрешить вводить местный сбор за пересечение транспортными средствами, максимальная масса которых не превышает 5 т, госграницы Беларуси в пунктах пропуска в размере не более 3 базовых величин. Сегодня три базовые величины — это 81 рубль. Другие условия, указанные в законопроекте: «Количество пассажиров на сумму не влияет, платить должен водитель. Оплату нужно произвести до пересечения или при пересечении госграницы. Контроль возлагается на пограничников и таможенников».
От платы освобождаются ТС: глав государств и правительств, официальных делегаций, диппредставительств; лиц, следующих на похороны членов семьи, сопровождающих умерших для захоронения; инвалидов и участников ВОВ, инвалидов I и II группы, а также их сопровождающих; участников ликвидации катастрофы на ЧАЭС; лиц, выезжающих на лечение; участников спортивных, культурных, образовательных мероприятий; с гуманитарной помощью, а также иных категорий, определенных областными Советами депутатов.
В качестве сроков
Депутат: «Если местный совет депутатов принял такое решение, то оно вступает в силу только с 1 января следующего года»
Сегодня БЕЛТА
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Депутат: «Сбор за пересечение границы будут взимать не ранее следующего года. Если такое решение примут»
В конце прошлого года бурю обсуждений вызвало предложение ввести новый налог — за пересечение границы на авто хотят брать 87 рублей. Негодование вызвал сам факт...
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