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Будьте осторожны! В одной из бобруйских школ ученикам раздали странные анкеты

24.02.2021 17:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В одной из бобруйских школ ученикам раздали странные анкеты.

Ознакомившись с вопросами, можно предположить, что под видом исследования "Личностного роста" собирается информация для чего-то другого.

Обратите внимание на 1,5,6 и 10 утверждения.


фото: @bobruisk_online

Будьте осторожны и объясните детям, что отвечать на подобные опусы вовсе не обязательно.
 
 
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В одной из бобруйских школ ученикам раздали странные анкеты.
 
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