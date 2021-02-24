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Будьте осторожны! В одной из бобруйских школ ученикам раздали странные анкеты
Источник материала: Партизан
В одной из бобруйских школ ученикам раздали странные анкеты.
Ознакомившись с вопросами, можно предположить, что под видом исследования "Личностного роста" собирается информация для чего-то другого.
Обратите внимание на 1,5,6 и 10 утверждения.
фото:
Будьте осторожны и объясните детям, что отвечать на подобные опусы вовсе не обязательно.
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В одной из бобруйских школ ученикам раздали странные анкеты.
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