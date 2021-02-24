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Корги-баскетбол: эта собака вот-вот забросит трехочковый!

24.02.2021 17:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Корги из Китая стал интернет-сенсацией после того, как стащил баскетбольный мяч посреди игры. Собаку зовут Little 8. Корги полюбил баскетбол еще несколько лет назад.

Хозяева во время прогулки случайно пришли к баскетбольной площадке. После того, как корги увидел мяч, его любовь к спорту становилась все сильнее.

Когда корги стащил мяч в первый раз, для хозяев это было полной неожиданностью. А сейчас любовь собаки к спорту уже никого не удивляет - где еще выгуливать Little 8, как не на баскетбольной площадке?

Кстати, это не единственная особенность корги. Например, Little 8, возвращаясь после занятий спортом, ни за что не войдет в дом с грязными лапами. Он будет ждать, пока хозяева их отмоют.

Но, конечно, это не самое интересное в этой собаке. Нам кажется, или еще немного - и он забросит трехочковый?

 
 
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