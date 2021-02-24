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Дизайнерские блины и Масленица: проводы зимы с размахом пройдут в Гродно

24.02.2021 17:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 24 фев – Sputnik, Инна Гришук. Проводить зиму и встретить весну собираются в Гродно в ближайшую субботу 27 февраля: культурно-спортивный праздник "Блин-Party 2021" пройдет на традиционной площадке в лесопарке "Пышки".

Гуляния в честь Масленицы будут проводиться одновременно на нескольких площадках вдоль "тропы здоровья". Как сообщают в Гродненском городском центре культуры, "Блин-Party 2021" удивит размахом и обилием развлечений, главным символом гуляний станут блины, все праздничные площадки будут оформлены в тематике главного масленичного лакомства.

Youtube / Sputnik Беларусь
Масленица пришла! Провожаем зиму и начинаем печь блины

На территории лесопарка будут работать спортивно-развлекательные интерактивные площадки, кафе под открытым небом, аллея масленичных кукол и дизайнерских ростовых блинов, которые станут оригинальной фотозоной. Горожан ждут блинные забавы, квесты, дискотека, спортивные конкурсы на свежем воздухе, мастер-классы от клубов исторической реконструкции, выступление кукольного театра "Батлейка" и много других сюрпризов.

Откроют праздник сказочные персонажи, а завершатся масленичные гуляния обрядом сжигания чучела Зимы.

 
Теги: Гродно
 
 
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Символом праздничных гуляний проводов зимы станут блины, присутствие которых обещают на всех развлекательных площадках.
 
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