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Видеофакт. Как «космонавты» в ТЦ на Каменной горке в августе людей избивали
24.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Шокирующий сюжет, который увидел свет более чем через шесть месяцев после происшествия.
Десятки «космонавтов» врываются в магазин «Алми», который расположен в конце улицы Притыцкого, и начинают дубинками избивать посетителей, в том числе, которые уже повалены на пол.
Отметим, рядом с этим торговым центром, который расположен у метро «Каменная горка», на протяжении всех этих месяцев местные жители регулярно выстраиваются в цепи солидарности и протеста. Неоднократно их брутально разгоняли, в том числе с последующими массовыми задержаниями.
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Шокирующий сюжет, который увидел свет более чем через шесть месяцев после происшествия.
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