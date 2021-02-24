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Видеофакт. Как «космонавты» в ТЦ на Каменной горке в августе людей избивали

24.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Шокирующий сюжет, который увидел свет более чем через шесть месяцев после происшествия.

Видеофакт. Как «космонавты» в ТЦ на Каменной горке в августе людей избивали

Десятки «космонавтов» врываются в магазин «Алми», который расположен в конце улицы Притыцкого, и начинают дубинками избивать посетителей, в том числе, которые уже повалены на пол.

Отметим, рядом с этим торговым центром, который расположен у метро «Каменная горка», на протяжении всех этих месяцев местные жители регулярно выстраиваются в цепи солидарности и протеста. Неоднократно их брутально разгоняли, в том числе с последующими массовыми задержаниями.

 
 
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Шокирующий сюжет, который увидел свет более чем через шесть месяцев после происшествия.
 
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