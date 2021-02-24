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Нацбанк ввел изменения для желающих открыть счета за границей, купить недвижимость или ценные бумаги
Источник материала: Tut.by
Нацбанк с 9 июля
В документе прописаны типы и подтипы валютных договоров, которые нужно будет регистрировать на веб-портале. Речь идет об операциях, которые могут производится между резидентами и нерезидентами Беларуси. Это договоры, связанные с импортом и экспортом товаров, с инвестициями, покупкой и продажей ценных бумаг, недвижимости и прочих.
Что изменится для физлиц
Физлица-резиденты и сейчас имеют право без ограничений открывать счета в иностранных банках и зачислять на них деньги, за исключением зачисления средств в иностранные вклады и депозиты. С 9 июля им не нужно будет получать в Нацбанке разрешения на проведение валютных операций, которые связаны с покупкой недвижимости за границей, взносами в уставный фонд нерезидента, приобретением ценных бумаг, выпущенных иностранными компаниями и прочие.
Регистрировать валютный договор нужно будет, если сумма, с которой будет производиться операция, не определена или она превышает 2000 базовых величин для физлиц — сейчас это 58 тысяч рублей.
Что изменится для юрлиц и ИП
Юрлица и ИП в большинстве случаев для открытия счетов за рубежом и их пополнения сейчас обязаны предварительно получить разрешение Нацбанка. С 9 июля юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — резидентам получать разрешение будет не нужно. Кроме того, при проведении валютных операций, которые связаны с движением капитала, им не нужно будет регистрировать в банках внешнеэкономические договоры и представлять уведомления об их проведении.
Регистрация валютного договора на веб-портале понадобится только в случае, если сумма для проведения операции превысит 4000 базовых — на сегодня 116 тысяч рублей.
Когда и какие договора регистрировать
Договор нужно зарегистрировать до того, как резидент совершит какие-либо действия по его исполнению либо не позже 7 рабочих дней с даты, которая идет за днем поступления денег на счет резидента, в том числе в иностранном банке.
— Вместе с тем установлено, что регистрации также подлежат валютные договоры, заключенные резидентами до 9 июля 2021 года в том случае если обязательства по ним не исполнены до указанной даты, — пояснили в Нацбанке.
В постановлении также есть инструкция, по которой нужно предоставлять информацию в Нацбанк об исполнении зарегистрированных валютных договоров или прекращении обязательств по ним.
— При этом предусмотрена возможность предоставления банками на договорной основе услуг по регистрации валютного договора, представлению актуальной информации о валютном договоре, его изменении и исполнении на веб-портале, — добавили в Нацбанке.
Напомним, с 9 июля 2021 года вступит в силу новая редакция Закона о валютном регулировании и валютном контроле. Она отменит правило, которое предписывает получать разрешение Национального банка на проведение резидентами Беларуси валютных операций с нерезидентами. Сегодня такое разрешение необходимо получать резидентам — физическим лицам в некоторых случаях при инвестировании за рубежом.
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Нацбанк ввел изменения для желающих открыть счета за границей, купить недвижимость или ценные бумаги
Все тонкости по валютным договорам между резидентами и нерезидентами Беларуси прописаны в постановлении № 37 «О валютном регулировании и валютном контроле».
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