Нацбанк ввел изменения для желающих открыть счета за границей, купить недвижимость или ценные бумаги

Источник материала: Tut.by

Нацбанк с 9 июля разрешит открывать счета в иностранных банках, покупать акции и недвижимость за рубежом без согласования с ним. Вместо получения разрешения на проведение подобных валютных операций некоторые валютные договора нужно будет регистрировать на специальном веб-портале, который скоро заработает. Но не все. Об этом говорится в постановлении регулятора от 12 февраля № 37 «О регистрации резидентами валютных договоров». Посмотрели, какие есть нюансы.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В документе прописаны типы и подтипы валютных договоров, которые нужно будет регистрировать на веб-портале. Речь идет об операциях, которые могут производится между резидентами и нерезидентами Беларуси. Это договоры, связанные с импортом и экспортом товаров, с инвестициями, покупкой и продажей ценных бумаг, недвижимости и прочих.

Что изменится для физлиц

Физлица-резиденты и сейчас имеют право без ограничений открывать счета в иностранных банках и зачислять на них деньги, за исключением зачисления средств в иностранные вклады и депозиты. С 9 июля им не нужно будет получать в Нацбанке разрешения на проведение валютных операций, которые связаны с покупкой недвижимости за границей, взносами в уставный фонд нерезидента, приобретением ценных бумаг, выпущенных иностранными компаниями и прочие.

Регистрировать валютный договор нужно будет, если сумма, с которой будет производиться операция, не определена или она превышает 2000 базовых величин для физлиц — сейчас это 58 тысяч рублей.

Что изменится для юрлиц и ИП

Юрлица и ИП в большинстве случаев для открытия счетов за рубежом и их пополнения сейчас обязаны предварительно получить разрешение Нацбанка. С 9 июля юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — резидентам получать разрешение будет не нужно. Кроме того, при проведении валютных операций, которые связаны с движением капитала, им не нужно будет регистрировать в банках внешнеэкономические договоры и представлять уведомления об их проведении.

Регистрация валютного договора на веб-портале понадобится только в случае, если сумма для проведения операции превысит 4000 базовых — на сегодня 116 тысяч рублей.

Когда и какие договора регистрировать

Договор нужно зарегистрировать до того, как резидент совершит какие-либо действия по его исполнению либо не позже 7 рабочих дней с даты, которая идет за днем поступления денег на счет резидента, в том числе в иностранном банке.

— Вместе с тем установлено, что регистрации также подлежат валютные договоры, заключенные резидентами до 9 июля 2021 года в том случае если обязательства по ним не исполнены до указанной даты, — пояснили в Нацбанке.

В постановлении также есть инструкция, по которой нужно предоставлять информацию в Нацбанк об исполнении зарегистрированных валютных договоров или прекращении обязательств по ним.

— При этом предусмотрена возможность предоставления банками на договорной основе услуг по регистрации валютного договора, представлению актуальной информации о валютном договоре, его изменении и исполнении на веб-портале, — добавили в Нацбанке.

Напомним, с 9 июля 2021 года вступит в силу новая редакция Закона о валютном регулировании и валютном контроле. Она отменит правило, которое предписывает получать разрешение Национального банка на проведение резидентами Беларуси валютных операций с нерезидентами. Сегодня такое разрешение необходимо получать резидентам — физическим лицам в некоторых случаях при инвестировании за рубежом.