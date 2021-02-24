Тысячи белорусов требуют правовой оценки телепрограммы Алексея Голикова на СТВ

Авторы петиции просят власти дать правовую оценку авторской рубрике Алексея Голикова на телеканале СТВ на предмет наличия в его высказываниях преступления по ст. 130 Уголовного кодекса (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, реабилитация нацизма).





«В этом ролике дается положительная оценка убийствам нацистами мирного населения за незначительные правонарушения и, полагаем, предлагается ввести подобную практику в Республике Беларусь», — отмечается в петиции.

По состоянию на 24 февраля петицию подписали более 4 тысяч человек. Сбор подписей заканчивается 26 февраля. После этого документ будет направлен в Министерство информации и Следственный комитет.

Ролик с авторским мнением Голикова 22 февраля был размещен на сайте и YouTube-канале СТВ. В нем ведущий рассуждает о протестах в стране и заявляет, что сам является сторонником «непопулярных, недемократичных силовых мер по сохранению порядка».

По мнению Голикова, «люди, образующие протестную толпу, теряют человеческий облик и личное достоинство», а «толпу невероятных по их действиям обоснованно называть стадом управляемых не разумом, а животными инстинктами». Говоря об антисанитарных условиях содержания задержанных в ИВС, он заявил, что считает их недопустимыми для людей, «а вот для животных — вполне».

Также ведущий заявил, что «система адаптировалась к нагрузке» и «всех совершивших нарушения и преступления найдут и накажут». «Всех пропустят через правосудие, закон ужесточат. Только железная дисциплина поможет нам создать свой немецкий мерседес в Беларуси. Вы же в Германию глядите? Нет вопросов, мы создадим свою Германию с ее стандартами», — сказал Голиков.

При этом в начале выпуска Голиков рассказал истории о нацистах, которые, по его словам, расстреливали людей за отсутствие билета на поезд и ставили виселицы возле сельскохозяйственного поля, чтобы уберечь урожай от воровства.