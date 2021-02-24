На церковь «Новая жизнь», у которой забрали дом молитвы, хотят повесить долг

Протестантская община христиан полного Евангелия «Церковь «Новая жизнь» не сможет вернуть себе здание дома молитвы на улице Ковалева в Сухарево. Об этом пастор церкви Вячеслав Гончаренко заявил в видеокомментарии по итогам встречи 24 февраля с заместителем председателя Мингорисполкома Артемом Цураном.





По словам Гончаренко, представитель столичных властей предложил церкви несколько вариантов помещений в аренду, однако предупредил, что прежде «нужно заплатить то, что церковь якобы задолжала ЖРЭО».

«Мы, если честно, не поняли [что это за долг], но поняли, что нужно оплачивать какие-то суммы, если мы хотим получить аренду, а пока не оплатим, аренду мы не получим», — отметил он.

Администратор церкви Виталий Антончиков, который также был на встрече, сообщил, что зампредседателя Мингорисполкома высказался о возможности выделения церкви участка земли в столице.

«Второе предложение Артема Николаевича [Цурана] было такое: он сейчас может написать письмо — ходатайство на имя президента — о том, чтобы нашей общине был выделен какой-то участок земли, который уже, возможно, имеется у них на примете, но который он пока не хочет называть. Но опять же с условием, что мы как церковь должны выплатить неустойки, которые понесло ЖРЭО за эти годы», — пояснил он.

«Насколько мы знаем, только налог на землю, который ЖРЭО хочет нам предъявить, просто огромный, — заявил Антончиков. — Церковь освобождена от налога на землю, и если бы церковь продолжала владеть зданием коровника, то мы бы не платили. Но так как ЖРЭО теперь собственник, то они обязаны этот налог платить. И они хотят сейчас взыскать с нас этот налог. Кроме этого налога на землю речь шла еще о чем-то другом, скорее всего, об аренде. Все это дает нам право предполагать, что суммы там будут просто огромные».

По словам администратора церкви, «власти, к сожалению, ставят церковь в заведомо тупиковую ситуацию», поскольку, даже если община согласиться на эти выплаты, это «на много-много лет обескровит церковь».

«Новая жизнь», заявил он, должна будет в этом случае «свернуть все программы, всю социальную работу, все свои церковные проекты, только для того, чтобы выплачивать этот долг». Было предложено выплатить долг в рассрочку, но, как сказал администратор церкви, «в принципе это все равно ничего не решает».

«Мы не дали никакого ответа, потому что это решит общее собрание. Но результат голосования, наверное, будет предсказуем», — констатировал Антончиков.