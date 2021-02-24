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Активист из Сморгони дал отпор приехавшей к нему милиции
Источник материала: Хартия'97
Активист из Сморгони дал отпор приехавшей к нему милиции
Видеофакт.
На прошлой неделе председатель Сморгонского суда Людмила Петрова вызвала милицию на присутствующих на судебном заседании.
Кто-то из пришедших крикнул «Жыве Беларусь». Из здания суда никого не выпускали и люди были вынуждены покидать суд через окно.
Позже людей начали вычислять, давать штрафы и «сутки».
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