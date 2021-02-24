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Активист из Сморгони дал отпор приехавшей к нему милиции

24.02.2021 17:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Активист из Сморгони дал отпор приехавшей к нему милиции

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  • 24.02.2021, 17:17
Активист из Сморгони дал отпор приехавшей к нему милиции

Видеофакт.

На прошлой неделе председатель Сморгонского суда Людмила Петрова вызвала милицию на присутствующих на судебном заседании.

Кто-то из пришедших крикнул «Жыве Беларусь». Из здания суда никого не выпускали и люди были вынуждены покидать суд через окно.

Позже людей начали вычислять, давать штрафы и «сутки».

Как пишет Telegram-канал «Баста!», сегодня милиция приехала к Евгению, он тоже присутствовал тогда в суде. Его хотели отвезти в РОВД якобы для беседы, которая обычно заканчивается арестом. Евгений жестко ответил приехавшим силовикам.

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