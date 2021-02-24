Источник материала: Хартия'97

Наталья Радина: Не признавая узниками совести борцов за свободу, вы помогаете тиранам 2 24.02.2021, 17:08

Наталья Радина

Почему же так осторожны и избирательны в защите прав правозащитники?

Власти продолжают давление на активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк. Сегодня стало известно, что мать двоих детей принудительно направили на психиатрическую экспертизу. Однако правозащитники до сих пор не признали узницу режима политзаключенной. Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина заявила , что подобные действия только играют на руку режиму:

- Это просто подлость. Никак по-другому я не могу назвать тот факт, что огромное количество людей, арестованных в Беларуси за участие в демократическом движении и на акциях протеста, не признаются у нас политзаключенными. Мне противна медлительность, скрупулезность и придирчивость, с которыми наши и западные правозащитники оценивают людей, которые сегодня идут на пытки и в тюрьмы.

По себе знаю, насколько важно во время ареста признание политзаключенным. О том, что «Международная Амнистия» признала меня узником совести, я узнала в тюрьме КГБ от надзирателя. Он шепнул мне это, когда вел на допрос. Потом истерика начальника тюрьмы Орлова, который кричал, что я за это «звание» получу «немало денег», подтвердила мою догадку: как же их это злит - они вынуждены ослабить давление. За судьбой человека следят в мире и в случае чего - придется нести ответственность даже перед своими, которые хотят «держать лицо» перед Западом.

Сегодня все возмущены отношением «Международной Амнистии» к Алексею Навальному. Да, это такая же подлость, как и непризнание узниками совести протестующих белорусов.

Сегодня, пользуясь безнаказанностью, отвезли в психиатрическую больницу в Минск на «освидетельствование» брестскую активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк. Ее тоже не признали узником совести. Почему? Потому что отказывалась впускать милицию в квартиру с маленькими детьми.

Власти используют весь репрессивный арсенал советского образца: тюрьмы, карательную психиатрию, пытки, избиения, увольнения и выдворение из страны. Почему же так осторожны и избирательны в защите прав правозащитники?

Не признавая узниками совести борцов за свободу, вы помогаете тиранам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .