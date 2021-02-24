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Наталья Радина: Не признавая узниками совести борцов за свободу, вы помогаете тиранам
Источник материала: Хартия'97
Наталья Радина: Не признавая узниками совести борцов за свободу, вы помогаете тиранам
Почему же так осторожны и избирательны в защите прав правозащитники?
Власти
- Это просто подлость. Никак по-другому я не могу назвать тот факт, что огромное количество людей, арестованных в Беларуси за участие в демократическом движении и на акциях протеста, не признаются у нас политзаключенными. Мне противна медлительность, скрупулезность и придирчивость, с которыми наши и западные правозащитники оценивают людей, которые сегодня идут на пытки и в тюрьмы.
По себе знаю, насколько важно во время ареста признание политзаключенным. О том, что «Международная Амнистия» признала меня узником совести, я узнала в тюрьме КГБ от надзирателя. Он шепнул мне это, когда вел на допрос. Потом истерика начальника тюрьмы Орлова, который кричал, что я за это «звание» получу «немало денег», подтвердила мою догадку: как же их это злит - они вынуждены ослабить давление. За судьбой человека следят в мире и в случае чего - придется нести ответственность даже перед своими, которые хотят «держать лицо» перед Западом.
Сегодня все возмущены отношением «Международной Амнистии» к Алексею Навальному. Да, это такая же подлость, как и непризнание узниками совести протестующих белорусов.
Сегодня, пользуясь безнаказанностью, отвезли в психиатрическую больницу в Минск на «освидетельствование» брестскую активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк. Ее тоже не признали узником совести. Почему? Потому что отказывалась впускать милицию в квартиру с маленькими детьми.
Власти используют весь репрессивный арсенал советского образца: тюрьмы, карательную психиатрию, пытки, избиения, увольнения и выдворение из страны. Почему же так осторожны и избирательны в защите прав правозащитники?
Не признавая узниками совести борцов за свободу, вы помогаете тиранам.
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Почему же так осторожны и избирательны в защите прав правозащитники?
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